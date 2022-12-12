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大城市警局女警也高喊「MeToo」性騷投訴卻遭降職、通宵上班報復

編譯盧炯燊／綜合11日電

「#我也是」(#MeToo)運動一度讓遭受性侵犯女性挺身而出，說出慘痛經歷，藉此喚起社會關注，並促使各行業解雇相關男性，然而這個運動顯然無法在執法部門推動。

根據NBC新聞回顧60多起已經和解或獲勝訴的性騷擾、性別歧視案例裡，一些大都市的警察部門仍然普遍存在這類事情。

芝加哥一名女警說，她的主管強迫她在車內口交。 費城一名女警說，上司抓住她的手放在他的褲襠上。 紐約一名女警說，上司侵入了她的社媒帳戶，並向一名男指揮官展示了她的親密照片。

NBC的調查發現，紐約、洛杉磯以及費城的警察部門，許多被指性剝削及和性騷擾的警官，不但沒有被解雇、降職，有些人更獲得晉升。

紐約警察局發言人曾發出聲明表示，不容忍任何形式的性歧視，同時會調查所有投訴，同時為警察員工提供多種舉報選項，包括匿名舉報。

然而NBC新聞在法庭文件中發現，87名被指性剝削女警的紐約警官裡，有27人獲晉升，9人留在同一級別，只有1人被降級，1人被革職， 49人離開了警隊。

類似情況也在洛杉磯警察局內出現，20個涉案警官裡，有1人獲晉升，6人職級不變，13 人辭職。費城19個涉案警官裡，獲晉升的更多達5人，6人級別不變，7人離職，只有1人被降職。

新澤西州紐瓦克市前警察局長羅文(Ivonne Roman) 成立了女警維權組織，她說這些人獲晉升，等於允許警隊存在不良文化。

專家表示，不少大都市的警隊均提倡讓更多的女性加入，然而在不解決性騷擾問題之前，這會很難實現。

調查也發現，對性騷擾的投訴，有時會遭到各種形式的報復，包括降職、通宵上班，有時甚至更糟。

有曾遭上司性騷擾和歧視的女警說，即使提出訴訟也只不過是反映問題的一部分， 內部投訴也不會公開。

前聖地亞哥女警長阿尚博 (Joanne Archambault) 是協助警察部門為性侵調查制定改革方案。她強調，這些執法部門需要很大的勇氣自我調查，否則都是徒勞。

性騷擾 警察 費城

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