夏威夷毛納羅亞火山噴發轉弱 威脅級別降至「觀察」

夏威夷毛納羅亞火山噴發已經減弱，預計即將停止。圖為美國地質所上周發布的火山噴發照片。(美聯社)

夏威夷 大島(Big Island)的毛納羅亞(Mauna Loa)火山11月底開始噴發後，如今排放的岩漿和氣體已大為減少，意味著噴發可能很快結束，火山科學家10日調降了火山的威脅級別，從「警告」降至「觀察」。

毛納羅亞火山是在沉寂38年後首次噴發，美國地質調查所(U.S. Geological Survey)的夏威夷火山觀測站發布公告說，這座火山東北部裂谷帶的噴發仍在繼續，但噴出的岩漿和氣體都大幅減少。

火山觀測站說：「從過去的噴發軌跡和目前的噴發跡象來判斷，火山將不會出現大量噴發，預計噴發很快會結束。毛納羅亞火山口的噴發活動在持續減弱，而且將越來越弱。」

夏威夷火山觀測站表示，火山噴出的岩漿在距賽德爾路(Saddle Road)不到兩哩的地方滯留，而這條公路是連接大島東部的希羅市(Hilo)與西部的海岸線度假勝地的重要交通要道。

火山科學家日前表示，火山岩漿不會對賽德爾路造成迫在眉睫的威脅，減緩了人們對公路可能被岩漿切斷的擔憂。

毛納羅亞火山是在沉寂38年後於11月27日首次爆發，吸引了民眾和遊客紛紛趕來觀看這一自然奇觀，但曾見識過火山爆發造成巨大破壞的人則感到緊張，對夏威夷地區的原住民 則是深刻的文化傳統記憶。

火山觀測站表示，他們仍在繼續密切監視火山的活動，附近地區的仍實行飛行限制，1500呎以下的空域禁止一切飛行器飛行。