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「公共服務貸款免除計畫」減學貸放寬 36萬人省240億

編譯洪毅／綜合10日電
聯邦提出的全面豁免學貸雖然因訴訟而暫停，但投身公共服務者仍然可以減免學貸。(美聯社)
聯邦提出的全面豁免學貸雖然因訴訟而暫停，但投身公共服務者仍然可以減免學貸。(美聯社)

拜登政府去年10月提出為期一年的修正版「公共服務貸款免除計畫」(PSLF)，擴大服務於公職或特定非營利事業，且曾長時間分期還款的民眾減免學貸；該計畫已在今年10月底停止受理，預估近36萬人將有資格減免共240億元的貸款，此外，錯過截止日的民眾仍有減少背負學貸的機會。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，PSLF早在2007年就已在前總統布希簽署下成為法律，旨在讓服務於政府機構或特定非營利組織的雇員在連續還款學貸10年、或是還款次數達120次後可免除聯邦學貸；然而十幾年來，各種技術問題讓法案的執行效果備受詬病。

高等教育學者坎特洛維茲(Mark Kantrowitz)分析教育部數據後表示，拜登政府去年10月宣布改善PSLF後，近36萬人有資格從中受益，減免的學貸總額達240億元，平均每人背負的債務減少6萬7000元。

儘管修正版的PSLF已在10月底結束，不過教育部表示，該部預計明年7月推出PSLF的「一次性還款調整」計畫，就算是過去曾經因為還款金額不全、延遲還款、還款形式等理由，而被拒絕承認「已完成還款120次」的民眾，仍有資格申請，而且這些漏洞的修補，預料將是永久性的。

欲申請PSLF的民眾，必須符合背負的學貸屬於直接貸款(Direct loans)，以及符合PSLF本身的資格；因此，若背負聯邦家庭教育貸款(FFEL)與聯邦柏根思貸款(Federal Perkins Loan)者，需在明年5月1日前將其合併為直接貸款。

至於PSLF的資格，則包括直接貸款必須屬於聯邦性質，需在任何層級的政府機構，符合501(c)(3)的非營利組織，或是提供公共事務的特定非營利組織任職，還有依循四種基於薪資條件下的還款方案，且還款次數已達120次的民眾。

根據2020年3月後的新冠紓困方案，所有依規凍結貸款還款的月份，均視作「當月已有還款」。

貸款 教育部 拜登

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