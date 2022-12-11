基石油管洩逾1.4萬桶原油 恐衝擊油價 修復時間不定

無人機從空中拍攝的照片顯示，破裂油管四周滿布黑色的原油。(美聯社)

連接美國與加拿大 的重要輸油管道基石(Keystone)油管，7日在堪薩斯州發生嚴重漏油事件，成為美國近十年來排名前五大的陸上漏油事故，目前共漏出超過1萬4000桶原油，油管暫時關閉，預料短期會影響美國中部和墨西哥灣地區供油。

「基石」油管長達2700哩，是連接加拿大亞伯達省(Alberta)到美國中部，由北到南將亞省重質原油直送到美國德州提煉，每天運送62萬2000桶。由於它是加美運油大動脈，目前仍不清楚關閉時間將持續多久，若長期關閉，將導致原油堵在亞省無法運送，位於亞省，北美最主要的Hardisty儲存中心內的原油油價 也會受壓。

有原油托運商表示，營運油管的加拿大TC Energy並未通知可能關閉的時間，如果油價進一步下跌，托運商可能選擇透過鐵路運輸原油。

石油 顧問公司Wood Mackenzie的石油數據主管薩斯頓(Ryan Saxton)表示，如果基石油管的流量受到美國管道及危險材料安全管理局(PHMSA)限制，等到重新恢復全面運送時，真正的影響才會出現。

TC Energy表示，目前仍正在評估重啟管道的計畫，與美國環保局合作清理現場，期望盡快啟用部分油管。

目前基石油管漏油原因不明，這也是這條管線自2010年開通以來，第三次出現規模達數千桶的原油外洩事件。PHMSA表示，油管洩漏警報響起後七分鐘，TC Energy立即關閉油管。

漏油現場是堪州華盛頓郡，空氣中瀰漫濃厚的石油味，一片泥濘，多輛拖車正把發電機、照明設備和地墊運到現場。

該郡人口約5500人，目前用水並未受到影響，居民也沒有撤離。漏油事件發生後，當局已經架設控制區，防止漏油流入河流。

當地一名居民斯卡爾(Dana Cecrle)說，當天早上第一時間就能聞到石油氣味這，實在很糟糕。但他對此不以為然，因為知道有事故發生，若不是油管洩漏就是輸油列車出軌了。