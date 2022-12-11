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邊境月底解封 白宮向國會喊話 撥30億處理移民激增問題

記者張聲肇／綜合報導
政府預定月底解除避疫封閉措施，屆時南部邊境湧入的無證移民將更多。圖為邊境巡邏隊在美墨邊界攔下的中美洲移民。(Getty Images)
政府預定月底解除避疫封閉措施，屆時南部邊境湧入的無證移民將更多。圖為邊境巡邏隊在美墨邊界攔下的中美洲移民。(Getty Images)

聯邦政府預定月底解除防疫封閉措施，屆時，南部邊境料將再度湧入大批中南美洲移民白宮已向國會額外要求30億元預算，以便處理入境移民激增問題，但共和黨不見得會買帳。

國土安全部官員說，該部已向白宮管理與預算處伸手要「數十億元」，用以對付邊境問題，白宮已向國會開口，請求在2023年「技術支援」預算項目中，增撥30多億元。共和黨的立場是，先拿出「安定邊境」的成績，再來談錢的問題。

白宮發言人回應說，國會共和黨議員如果真的重視邊境安全，就應讓國安部員工有足夠的資源，確保「我們的邊境安全，同時建立安全、有序、人道的移民制度。」

2020年川普政府以抗疫為由，援引美國法典第42卷(Title 42)規定，將無證移民直接遞解出境，剝奪他們入境申請難民的機會，迄今逾240萬次。聯邦法院法官裁決，政府這項措施須於12月21日廢止；共和黨主政州不服，紛紛提出上訴。

儘管如此，每日從墨西哥入境的無證移民人數仍達7500到8000人，國安部官員說，不廢止禁令，非法入境人數都可能達到數百萬，何況一旦廢止？該部估計，一旦廢止，每日再增加2500人將成司空見慣，增加1萬都有可能。

而法典第42卷效力終止，邊境官員就不能把人遣返，屆時進入美國，請求庇護的人數一定大增，安置、運送、處理他們的難民申請案，每一步都需用錢，這就是請求增撥預算的原因。

首先，邊境處理中心必須擴大，否則2019年庇護所太擁擠，小到「躺下來睡覺的空間都沒有」的故事，勢必重演。要不然，當地各州政府，也可能任他們在邊境城市流浪街頭，甚至請巴士載到其他州，讓民主黨主政州「收拾善後」。

拜登政府7日對廢止法典42卷的裁決提上訴，理由是疾病防治中心引以對抗病疫擴散的作法，並沒有錯，但上訴書也未要求法院裁決法典42卷持續有效。

邊境 移民 白宮

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