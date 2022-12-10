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日商高田安全氣囊爆開 在美又致1死 全球死亡數增至33

編譯周芳苑／綜合9日電

日商高田(Takata)安全氣囊爆開又導致一人死亡，安全監管機構和本田汽車(Honda)再次敦促駕駛人檢查他們的車輛，以確認其裝配是否被點名召回。

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)9日表示，最近的不幸事件發生在今年2月，地點是肯塔基州鮑靈格林(Bowling Green)，一輛2002年本田雅哥(Honda Accord)撞車後駕駛座安全氣囊充氣裝置破裂並彈出碎片，造成駕駛人喪生。受害者身分未公布。

全球因高田安全氣囊爆裂而死亡的人數增至33人，其中24人在美國。

高田充氣裝置的作用方式是撞車時藉助硝酸銨製造小爆炸為氣囊充氣，但在翻覆接觸空氣中濕氣和高溫之後，該化學物質變得更易揮發，甚至爆炸，將金屬罐炸裂並將碎片射向駕駛和前座乘客。

美國境內多數安全氣囊爆裂死亡案例和約400起受傷事件，都發生在氣候比較暖和的州。

NHTSA敦促車主檢查車輛是否裝配被點名召回、尚未修復的高田安全氣囊，詳情可上網 https://www.nhtsa.gov/recalls並輸入17位車輛識別碼查看。

NHTSA代理局長卡爾森(Ann Carlson)聲明，假如安全氣囊被點名召回卻不更換，將使駕駛和家人面臨更大傷亡風險。輕微碰撞也可能導致安全氣囊膨脹、爆炸，導致傷亡。

本田說，最近死亡事故中的雅哥一直被點名召回以更換高田安全氣囊充氣機，該公司嘗試通知車主300多次，該名車主於2008年購入那輛雅哥。

較舊款的本田汽車，尤其是2001至2003年款，安全氣囊充氣機爆裂風險更大。

高田安全氣囊充氣機潛在危險已造成全美史上最大規模汽車召回，至少召回6700萬個高田充氣裝置。聯邦政府表示，尚有數百萬台有風險的充氣機未修復。全球被召回的充氣機數量更高達1億具。

一連串的安全氣囊意外事故已導致高田公司破產。

本田 汽車 Honda

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