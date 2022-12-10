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恐龍熱退燒？ 暴龍頭骨僅拍出610萬元

記者張聲肇／綜合報導
一具估計可賣得1500萬至2000萬元的完整暴龍頭顱骨骸，9日卻僅以610萬元落槌。圖為工作人員檢視這具頭骨。(美聯社)
一具估計可賣得1500萬至2000萬元的完整暴龍頭顱骨骸，9日卻僅以610萬元落槌。圖為工作人員檢視這具頭骨。(美聯社)

以往拍賣紀錄顯示，一塊長頸恐龍尾骨就可賣到8000元，劍龍尾骨可賣到2萬元，一顆暴龍牙齒甚至喊價10萬元，蘇富比拍賣公司(Sotheby)預估，一具完整的暴龍頭顱骨骸應可賣出1500萬至2000萬元價錢，但9日的拍賣卻以610萬元落槌，讓外界懷疑恐龍熱開始退燒。

紐約這場恐龍拍賣會之前，香港佳士得(Christie's)臨時取消了一隻完整的暴龍骨骸拍賣，原本預估可以1500萬甚至2500萬元的價格賣出，卻遭人質疑其中真正骸骨的比例，佳士得決定停止拍賣。

藝術品顧問勒文(Todd Levin)說，佳士得拍賣品的行情崩跌，增添了化石類商品市場的 「不確定」感。

今年稍早，恐龍化石在各大拍賣行的行情節節看漲，一隻恐爪龍的骨骸，佳士得就以1240萬元賣出，蘇富比也賣出了一隻蛇髮女怪龍(Gorgosaurus)，得款610萬元。

佳士得這隻綽號為「沈」(Shen)的暴龍樣本，是由一匿名人士委託拍賣，遭人質疑的是，擬拍賣的整隻骨骸，其中有多少是從別隻恐龍身上複製過來的。

用來填補「沈」的複製骨骸，是根據另一隻更有名的「史坦」恐龍樣本翻模。兩年前，佳士得以3180萬元的天價賣出史坦，轟動一時，也為恐龍骨骸的行情掀起熱潮。

蘇富比說，9日賣出的暴龍，綽號「麥西莫斯(Maximus)，缺漏的部分是委託人用他另一隻暴龍的樹脂骸骨模型補齊的，買方事先已被告知，39塊頭骨有30塊是真骨，買到的人可拿到一副「真骨假骨配置圖」，真骨用顏色標出，因此，哪一顆牙齒是真，哪一顆是假，一眼即可看出。

這具重約200磅的暴龍遺骸，在南達科他州西北部私人土地被發現掘出。那一帶不時可發現恐龍化石。

學界不少人擔心，該屬於博物館的人類共同遺產落入私人收藏，不是好現象。但負責9日拍賣的蘇富比科學與大眾文化部主任哈頓(Cassandra Hatton)說，資本主義社會就是這樣運作的，也許這些東西會暫時落入私人手中，「我想，終究會進入博物館」。

拍賣 恐龍 博物館

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