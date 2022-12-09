FTC阻撓Meta收購Within 雙方展開激烈法庭攻防

聯邦貿易委員會（FTC）試圖阻止臉書母公司Meta收購虛擬實境（VR）健身軟體開發商Within，雙方8日展開激烈攻防。（路透）

聯邦貿易委員會（FTC）7月試圖以訴訟阻止臉書母公司Meta收購虛擬實境（VR ）健身 軟體開發商Within後，法院8日開庭，雙方展開激烈攻防，FTC指控Meta企圖以收購為手段主宰元宇宙，Meta則反指FTC的訴訟「沒有實質證據」。

路透報導，FTC在7月提出訴訟，以阻止這起交易，理由是Meta收購Within，會在VR健身應用程式的市場「容易形成壟斷地位」，請求法官發布初步強制令，封殺這樁交易。這樁交易受關注的原因在於，是FTC根據少見的競爭傷害理論提訴，認為還在萌芽的產業競爭可能會因併購而受傷害。

FTC的代理律師丹尼絲（Abby Dennis）在開庭陳述說，收購Within是Meta拓展更新而多元VR用戶的戰略一，包括取得Within旗下應用程式（VR）Supernatural的訂戶，能與Meta常為年輕、愛玩遊戲男性的既有VR用戶互補。她主張，Meta擁有龐大的資源與能力，能打造自家的健身VR App ，卻想透過收購Within達成這個目標。

Meta和Within的律師則認為，FTC在界定相關市場這一塊的表現不佳，且企業是以一系列健身內容相競爭，而非VR健身App。

若FTC勝訴，可能打擊Meta在擴增實境（AR）與VR領域的雄心。Meta執行長祖克柏認為，AR/VR是「下個世代的運算平台」。