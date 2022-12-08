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馬斯克整頓推特 找特斯拉、SpaceX、Boring高管獻策

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克入主推特後，調集特斯拉、SpaceX、Boring等公司高階主管和工程師幫忙。(路透)
馬斯克入主推特後，調集特斯拉、SpaceX、Boring等公司高階主管和工程師幫忙。(路透)

財經網站CNBC根據推特內部資料和員工訪談報導，億萬富豪馬斯克10月下旬入主推特並任命自己為執行長之後，調集太空探索科技公司（SpaceX）、特斯拉（Tesla）、鑽洞公司（Boring）等旗下其他公司的高階主管和工程師，幫忙他整頓推特的宏圖大業。

目前還不知道每個人各自在推特工作了多少小時，或者他們有多少工作靠遠距完成，沒進推特舊金山總部。

特斯拉股東很擔心，馬斯克的財務承諾、時間分配，以及他在推特做出的爭議性決定，對這家電動車大廠的影響。特拉股價自10月27日馬斯克接手推特以來大跌約25%

根據CNBC，馬斯克一到推特，就有超過50名的特斯拉員工，主要是Autopilot軟體工程師，被授權到推特為他工作。截至12月初，SpaceX的員工也有10多人獲授權，而Boring至少有3名高管。馬斯克也找來長期摯友和參與推特收購案的投資公司合作夥伴。

11月，馬斯克因特斯拉執行長薪酬案上法庭，被律師問到將一家上市公司的人才用在私人公司是否不妥。他描述這些員工在推特工作是「自願的事」，「下班後，如果有興趣幫我評估，那會很棒。這是非常短期的事。大概花幾天的時間就結束了」。他不認為這真的用了特斯的資產。他指出，不確定多少人，但相對於特斯拉的12萬名員工，這微不足道。

一名要求匿名的特斯拉員工表示，被要求幫忙會覺得榮幸，但很多人也害怕拒絕馬斯克的請求可能影響績效考核或有其他後果。

推特 馬斯克 特斯拉

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