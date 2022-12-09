40多年來最大勞資爭議 紐時千人罷工24小時

超過1000名「紐約時報」員工8日罷工，這是逾40年來紐時第一次出現這樣的勞工行動。(記者張晨／攝影)

「紐約時報 」上千名編採、廣告部門員工不滿合約談判拖延數月，8日舉行聯合罷工 24小時，這是這家著名媒體40多年來最大規模的勞資爭議；罷工期間許多新聞路線放空，新聞部無人，紐時依靠國際員工和非工會員工向其全球超過900萬訂戶提供新聞，直到罷工於9日凌晨12時01分結束。

曾獲普立茲獎的調查報導記者瓊斯(Nikole Hannah Jones)站在罷工隊伍裡說，「我不是生氣，只是對公司深感失望。不管你擔任哪個職務，在紐約時報這種地方工作，待遇不應該讓你日子過得很辛苦」。

紐時報導自家罷工新聞時，引述總編輯卡恩(Joe Kahn)說，勞資談判並未陷入僵局，工會仍決定罷工，令他很失望。對於報導主力缺席，他說8日的新聞產出仍甚可觀，只是產製過程會「比平日更為辛苦」。

紐約新聞工會紐時分會1450名會員中，簽名響應罷工的達到1100多人。紐時編採部門人力共有1800多人。罷工期間，全部編採發行工作都由非工會人員一肩扛起。

工會與資方談判的主要代表、財經記者考利(Stacy Cowley)說，因為這場罷工，許多採訪路線幾乎都沒人去跑，包括她自己的財經新聞。負責數位新聞版突發新聞的記者也參加罷工，但版面仍及時推出美俄換囚，女籃明星格林納(Brittney Griner)獲釋的新聞。其他新聞，大多依賴罷工記者原已寫好的稿子，加上最新信息。

國會記者卡尼(Annie Karni)原已寫好的國會眾院 通過保護同性戀婚姻法新聞，也被加上最新投票結果，就具名發出；她看到後推文說，「掛我名字的即時新聞發出去了....我站在工會這邊！」

紐時社長勒維恩(Meredith Kopit Levien)發函向報社全體同仁解釋說，報社投入大筆資金提高新聞質量，為許多記者提供了高薪並穩定的工作，但報業的獲利已大不如幾十年前。