紐時被爆低酬減福利 考績更涉種族歧視

知名調查記者韓納．瓊斯在罷工示威中發言。(記者張晨／攝影)

百年大報「紐約時報 」因在與工會歷時20個月的合同談判中未能達成和解，代表紐約時報記者和其他員工的「紐約新聞工會」(The NewsGuild of New York)於8日在曼哈頓中城紐時總部大樓下舉行40年來首次千人大罷工 示威，高喊「我出報，我獲利」，呼籲提高薪酬、福利 以及更多元化的管理方式。

影音來源：記者張晨

這次歷史性停工於8日凌晨生效，持續整整24小時，當日下午1時，紐約新聞工會時報分部主席(Times Unit Chairperson)貝克(Bill Baker)表示，罷工期間，報社的一些主要新聞中心會失去八至九成的人力，「沒有記者和其他全職、臨時工雇員，世界知名大報也不過是白紙一張。」

知名調查記者韓納．瓊斯(Nikole Hannah-Jones)也在集會上發言，她以報導公民權利、反種族歧視而聞名，并在2020年獲得普利茲評論獎；她說，新聞工會成員之間的合同談判，已因薪酬和福利待遇等問題停滯了近兩年，那些年輕的記者不得不兼職工作，沒日沒夜地採訪、寫稿才能勉強維持生計，這不是新聞業的「長久之計」。

一位不願透露姓名的新加坡華裔記者表示，時報業績考評非常不公，「通常低估外籍、需要簽證或有色人種雇員，這是編輯室公開的秘密」；管理層隻手遮天稱記者維權薪資、福利是「貪婪」，領導缺少多元、公開的理念，使得很多人在這種不公下也無法辯駁。

他表示，2012至2017年管理層不斷迫使員工妥協少於6萬5000元的底薪、縮減健康保險以及其他福利的政策，告知員工「報紙非純牟利機構，需要所有人的幫襯」。

「而我們也確實這麼做了！我們願意幫報紙度過難關。」他說，但近年報紙財報獲利數億元，管理層與投資人賺得盆滿缽滿，而面對工會的談判，卻執意宣稱「這是我們能提供的最好的福利」。