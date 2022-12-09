我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

紐時被爆低酬減福利 考績更涉種族歧視

記者張晨／紐約報導
知名調查記者韓納．瓊斯在罷工示威中發言。(記者張晨／攝影)
知名調查記者韓納．瓊斯在罷工示威中發言。(記者張晨／攝影)

百年大報「紐約時報」因在與工會歷時20個月的合同談判中未能達成和解，代表紐約時報記者和其他員工的「紐約新聞工會」(The NewsGuild of New York)於8日在曼哈頓中城紐時總部大樓下舉行40年來首次千人大罷工示威，高喊「我出報，我獲利」，呼籲提高薪酬、福利以及更多元化的管理方式。

影音來源：記者張晨

這次歷史性停工於8日凌晨生效，持續整整24小時，當日下午1時，紐約新聞工會時報分部主席(Times Unit Chairperson)貝克(Bill Baker)表示，罷工期間，報社的一些主要新聞中心會失去八至九成的人力，「沒有記者和其他全職、臨時工雇員，世界知名大報也不過是白紙一張。」

知名調查記者韓納．瓊斯(Nikole Hannah-Jones)也在集會上發言，她以報導公民權利、反種族歧視而聞名，并在2020年獲得普利茲評論獎；她說，新聞工會成員之間的合同談判，已因薪酬和福利待遇等問題停滯了近兩年，那些年輕的記者不得不兼職工作，沒日沒夜地採訪、寫稿才能勉強維持生計，這不是新聞業的「長久之計」。

一位不願透露姓名的新加坡華裔記者表示，時報業績考評非常不公，「通常低估外籍、需要簽證或有色人種雇員，這是編輯室公開的秘密」；管理層隻手遮天稱記者維權薪資、福利是「貪婪」，領導缺少多元、公開的理念，使得很多人在這種不公下也無法辯駁。

他表示，2012至2017年管理層不斷迫使員工妥協少於6萬5000元的底薪、縮減健康保險以及其他福利的政策，告知員工「報紙非純牟利機構，需要所有人的幫襯」。

「而我們也確實這麼做了！我們願意幫報紙度過難關。」他說，但近年報紙財報獲利數億元，管理層與投資人賺得盆滿缽滿，而面對工會的談判，卻執意宣稱「這是我們能提供的最好的福利」。

面對罷工，時報發言人表示，儘管有很大一部分美國員工計畫8日不上班，但報社已做好準備，以確保時報能繼續為讀者提供不中斷的服務；據知情人士表示，時報已經指定一些擁有新聞報導工作經驗的編輯在罷工日報導新聞，這次罷工不會影響紙版印刷、出報。

超過1000名「紐約時報」員工8日罷工，這是逾40年來紐時第一次出現這樣的勞工行...
超過1000名「紐約時報」員工8日罷工，這是逾40年來紐時第一次出現這樣的勞工行動。(記者張晨／攝影)
超過1000名「紐約時報」員工8日罷工，這是逾40年來紐時第一次出現這樣的勞工行...
超過1000名「紐約時報」員工8日罷工，這是逾40年來紐時第一次出現這樣的勞工行動。(記者張晨／攝影)
「紐約時報」員工罷工期間，報社的一些主要新聞中心會失去八至九成的人力。(記者張晨...
「紐約時報」員工罷工期間，報社的一些主要新聞中心會失去八至九成的人力。(記者張晨／攝影)

福利 罷工 紐約時報

上一則

禁TikTok後 南達州檢討對中投資

下一則

40多年來最大勞資爭議 紐時千人罷工24小時

延伸閱讀

紐時上海分社長：鬆綁防疫後 中國經濟面臨2大挑戰

紐時上海分社長：鬆綁防疫後 中國經濟面臨2大挑戰
洛威爾高中近百教職員稱病罷工 抗議薪資發放混亂

洛威爾高中近百教職員稱病罷工 抗議薪資發放混亂
工會談判瀕臨破裂 紐約時報準備迎接歷史性大罷工

工會談判瀕臨破裂 紐約時報準備迎接歷史性大罷工
罷工第三周 柏加大校長室被占據、百人闖行政會議

罷工第三周 柏加大校長室被占據、百人闖行政會議

熱門新聞

美國廣播公司午間新聞節目GMA3，主播艾咪·羅巴克(左)和搭檔荷姆斯(右)爆出婚外情，兩人因此被暫時調離現職。(路透)

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

2022-12-06 14:15
陳明建為安娜堡密西根大學電機工程與電腦科學系教授。(密大臉書)

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

2022-12-06 10:26
席琳狄翁(Celine Dion)8日宣布，由於罹患罕見中樞神經系統疾病「僵硬人症候群」，她必須取消或延遲演出。(路透)

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

2022-12-08 09:17
真實身分證執行日再度延期，搭乘國內航班的旅客可暫時鬆口氣了。圖為旅客日前在波士頓羅根機場等候安檢。(美聯社)

持真實身分證才可搭機 延至2025年執行

2022-12-05 20:40
最新調查顯示，驚爆華人四屍命案的奧克拉荷馬州大麻農場是以非法手段取得許可證；涉嫌開槍的陳武(見圖)已被引渡回奧州。(美聯社)

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

2022-12-02 20:39
帶團去北極圈，是熱門的阿拉斯加行程之一。圖中間一位為梁軍。(梁軍提供)

世界OnAir／在阿拉斯加做旅遊四年 華人賺夠錢退休

2022-12-06 16:09

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有