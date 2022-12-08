美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

葉倫手持有簽名的美鈔。（路透）

美國官員今天表示，美元鈔票上將首度出現2位女性的簽名，分別為財政部 長葉倫 （Janet Yellen）和財政部司庫瑪勒巴（Lynn Malerba）。

根據財政部，這些鈔票準備於本月交付聯邦準備理事會（Federal Reserve），2023年初開始流通。

葉倫在德州沃斯堡（Fort Worth）鑄印局（Bureau of Engraving and Printing）機構致詞表示：「這是首度有女性財政部長的簽名出現在美國紙鈔上，也是第一次有2位女性的簽名出現在我國貨幣 上。」

財政部長葉倫。（路透）

葉倫還說：「今天非關我個人或我國貨幣上出現新的簽名，而是關乎我們共同努力創造更強大且更具包容性的經濟。」

她表示，女性目前在財政部勞動人口占約62%，並掌握要職，但還有更多事情要做。

她說：「我希望今天能提醒我們在平等與包容方面所走過的路。我也希望這能激勵我們持續向前邁進。」

瑪勒巴的簽名，也代表著美國史上首度有美洲原住民女性的簽名出現在美國貨幣上。她說：「這一刻寫下了歷史。」

率先於明年初開始流通的紙鈔會是1美元和5美元鈔票。