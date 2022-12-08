不想等到30或40歲才選 18歲青年當選最年輕非裔鎮長

阿肯色州鄉間小鎮厄爾6日晚間選出的全國最年輕非裔鎮長史密斯。史密斯今年18歲，5月剛從當地高中畢業，現在是大學新鮮人，將於2023年1月上任。（照片翻攝：FACEBOOK / jaylen.smith.9275439）

BBC與美國國會山莊報報導，阿肯色州 鄉間小鎮厄爾（Earle, Ark.）的選民在6日晚間決選投票 中，選出了美國最年輕的非裔鎮長。

厄爾鎮位於阿肯色州東部，再往東48公里就是田納西州 大城孟斐斯（Memphis）。根據克里坦登郡（Crittenden County）書記官辦公室發布的計票結果，在鎮長決選（runoff）投票勝出的史密斯（Jaylen Smith）獲得了235票，對手馬修斯（Nemi Matthews Sr.）則贏得185票。

史密斯今年才18歲，5月剛從當地高中畢業，現在是大學新鮮人。到了2023年1月，登記為民主黨員的他就將擔任這個居民約1800人的小鎮鎮長。史密斯當天上臉書貼文宣布勝利，「阿肯色州厄爾鎮的市民們，這是正式消息！我是你們新當選的鎮長，現在是時候建立厄爾鎮的更好篇章。我要感謝我所有的支持者加緊讓人們去投票，我真的很感謝你們大家」。

史密斯參選時提出的政見包括改善警力、修復鎮上排水系統、處理廢棄房屋跟改善社區參與。因為鎮上唯一一家雜貨店多年前歇業，身為鎮長的他也計畫把一家大型雜貨店帶到社區。

報導指出，史密斯就讀高中期間出任了學生自治會主席，並在校內俱樂部擔任領導人角色。雖然2005年就有人取得美國史上第一位18歲鎮長的頭銜，卻沒有妨礙史密斯家人慶祝這一場重大勝利。他告訴華盛頓郵報，「我媽哭個不停」，並稱「當我現在可以成為鎮長時，就不想在30或40歲時當鎮長」。

根據報導，史密斯計畫兼顧鎮長職務和阿肯色州立大學中南分校（Arkansas State University Mid-South）的課業，希望有朝一日成為檢察官。