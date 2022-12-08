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食藥局示警 雷射角膜手術或引發乾眼症、眼痛等後遺症

記者張聲肇／綜合報導
食品暨藥物管理局新指南中說雷射角膜手術可能引發後遺症，手術後仍可能還須戴眼鏡。圖為華特里德軍醫院替病患進行手術檔案照。(Getty Images)
食品暨藥物管理局新指南中說雷射角膜手術可能引發後遺症，手術後仍可能還須戴眼鏡。圖為華特里德軍醫院替病患進行手術檔案照。(Getty Images)

普受歡迎的雷射角膜手術(Lasik surgery)可能引發乾眼等後遺症，想藉手術拋開眼鏡的人，手術後仍可能還須戴眼鏡，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)提醒民眾，接受手術前須先深入了解。

根據食藥局還未定案的健康指南，被視為很安全也已很普遍的層狀角膜內層重塑術，可能造成雙重影像(double vision)、乾眼症、夜間無法開車，甚至長期眼痛等後遺症。

美國每年約有50萬人接受這種眼力矯正手術，草擬中的指南一旦定稿公布，定會令很多人感到驚訝。

這項手術先用板層刀機械將角膜切開，再以雷射矯正，術後復原時間較短，病人感受的痛楚也少，近視遠視散光等屈光不正的問題均可獲改善。

一隻眼睛的手術時間不到15分鐘，但病人通常得自掏腰包數千元，因為保險公司把它當作美容手術，不願支付；醫生則以高達95%的顧客滿意度做宣傳，也願意大打折扣爭取生意。

食藥局7月公布草案徵求民間回饋意見，結果有600多人與專業團體紛紛響應，食藥局整理後會將其中部分納入最後定稿。

回饋意見中，代表醫生和器材業者的團體最具攻擊性，批評食藥局「介入醫療專業的執業」，對消費者提供片面資訊，無端嚇跑病人。

很多眼科醫生說，雷射矯正術是眼睛手術中「最安全」的一種，嚴重、長期後遺症少之又少。

美國白內障與折射手術學會即將上任的副會長湯普森(Vance Thompson)說，「我們只要求平衡，但這個新文件只強調雷射矯正手術的危險與副作用，好處卻隻字不提，行文語氣也多負面，會讓病患感到害怕。」

他說，食藥局自己的研究報告都說，90%接受過這手術的病患感到滿意，「因為他們想要改善視力，不用再戴眼鏡 ，這個目的達到了。」

但食藥局的指南草本提到，有幾名病患術後因後遺症太嚴重，苦惱變成嚴重憂鬱，甚至想要自殺；另外，有糖尿病等宿疾的病患，或服用某些藥物的人，接受這項手術也都會有「不良後遺症」的風險。

手術 藥局 糖尿病

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