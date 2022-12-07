跟蹤者與施暴者的首選武器 蘋果公司因AirTag被用於跟蹤挨告

蘋果公司2021年推出了AirTag，標榜可用於追蹤鑰匙和皮夾等個人物品的裝置，讓用戶能在遺失時找回來，但美國2名女子近日卻因AirTag追蹤裝置在跟蹤者手中的危險性而提出告訴。資料照片。（路透 / Apple Inc.）

紐約時報與Sky News報導，美國2名女子近日因AirTag追蹤裝置在跟蹤者手中的危險性狀告製造商蘋果 公司，稱該公司沒有重視倡議團體與新聞報導發出的警告。

蘋果公司2021年推出了AirTag，標榜可用於追蹤鑰匙和皮夾等個人物品的裝置，讓用戶能在遺失時找回來。官方網站上寫道，「只要加個AirTag在你的錢包等個人物品上，就算把東西隨手亂放也不用擔心」。

不過，人們越來越擔心有些人把AirTag用於犯罪或惡意用途，如家暴 受害人的倡議者早早警告跟蹤者有可能利用這種追蹤器。對此，蘋果公司稱AirTag設計上「能防範不必要的追蹤」，要是有人把不屬於用戶的AirTag放到他們的物品上，「iPhone會察覺到它正在跟著你」跟「傳送警告提示」。

然而，5日在位於舊金山的加州 北區聯邦地方法院所提出的擬議集體訴訟官司稱狀況並非如此，並指控蘋果公司未能採用可防止跟蹤者使用AirTag追蹤他人的有效保障措施。

根據報導，兩位女性原告稱該裝置曾被前伴侶用來追蹤她們。其中一位保持匿名的原告表示，分居的丈夫在兩人小孩背包放了AirTag後找到了她。

另一位原告休斯（Lauren Hughes）則是搬家要避開前男友，手機卻在途中收到了不明AirTag正跟著她移動的通知，並在車子輪框（wheel well）找到了那個AirTag，但對方仍舊發現了她的新址，後來上網發布她新入住社區的墨西哥夾餅美食車照片，並附上帶著「#airt2.0」標籤的眨眼表情符號。

兩位原告在訴狀指出，「有著僅29美元的價位，這成了跟蹤者與施暴者的首選武器」。蘋果公司沒有立即回應置評請求，但在今年稍早收到投訴後修改了產品，稱「我們以最強烈的措辭譴責任何惡意使用我們的產品」。