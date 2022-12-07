跟蹤者與施暴者的首選武器 蘋果公司因AirTag被用於跟蹤挨告
紐約時報與Sky News報導，美國2名女子近日因AirTag追蹤裝置在跟蹤者手中的危險性狀告製造商蘋果公司，稱該公司沒有重視倡議團體與新聞報導發出的警告。
蘋果公司2021年推出了AirTag，標榜可用於追蹤鑰匙和皮夾等個人物品的裝置，讓用戶能在遺失時找回來。官方網站上寫道，「只要加個AirTag在你的錢包等個人物品上，就算把東西隨手亂放也不用擔心」。
不過，人們越來越擔心有些人把AirTag用於犯罪或惡意用途，如家暴受害人的倡議者早早警告跟蹤者有可能利用這種追蹤器。對此，蘋果公司稱AirTag設計上「能防範不必要的追蹤」，要是有人把不屬於用戶的AirTag放到他們的物品上，「iPhone會察覺到它正在跟著你」跟「傳送警告提示」。
然而，5日在位於舊金山的加州北區聯邦地方法院所提出的擬議集體訴訟官司稱狀況並非如此，並指控蘋果公司未能採用可防止跟蹤者使用AirTag追蹤他人的有效保障措施。
根據報導，兩位女性原告稱該裝置曾被前伴侶用來追蹤她們。其中一位保持匿名的原告表示，分居的丈夫在兩人小孩背包放了AirTag後找到了她。
另一位原告休斯（Lauren Hughes）則是搬家要避開前男友，手機卻在途中收到了不明AirTag正跟著她移動的通知，並在車子輪框（wheel well）找到了那個AirTag，但對方仍舊發現了她的新址，後來上網發布她新入住社區的墨西哥夾餅美食車照片，並附上帶著「#airt2.0」標籤的眨眼表情符號。
兩位原告在訴狀指出，「有著僅29美元的價位，這成了跟蹤者與施暴者的首選武器」。蘋果公司沒有立即回應置評請求，但在今年稍早收到投訴後修改了產品，稱「我們以最強烈的措辭譴責任何惡意使用我們的產品」。
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