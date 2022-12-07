馬里蘭州公部門也禁抖音 威州共和黨要州長跟進
繼國防部、南達科他州和南卡羅來納州政府之後，馬里蘭州長6日也宣布，基於網路安全與國安考量，禁止州政府雇員及包商的智慧裝置安裝國際版抖音TikTok；威斯康辛州六名共和黨籍聯邦參眾議員共同呼籲民主黨籍州長艾維斯(Tony Evers)跟進。
馬州不只對TikTok開鍘，也禁止州行政部門使用中國與俄羅斯的特定平台。
馬州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)6日頒布緊急網路安全措施，禁止公務裝置使用TikTok等平台，指其涉及網路諜報、政府監控與企業攫取敏感的個人資訊。
霍根在聲明中表示，「支持日常生活的網路脆弱特性可能危及人身與國家安全，為了進一步保障我們的系統，州府頒布緊急指示，對抗試圖弱化與分化我們的外國人和組織。」
共和黨人將TikTok視為眼中釘，認為北京政府利用該平台收集用戶資料，如瀏覽紀錄和所在地；國防部早已禁止在軍用設備上安裝TikTok。
在霍根之前，同為共和黨的南達科他州長諾姆(Kristi Noem)禁止州府雇員和承包商使用TikTok，南卡州長麥馬斯特(Henry McMaster)禁止州府所有設備下載TikTok。
TikTok日益受到保守派關注，智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)研究員上月呼籲聯邦政府全面禁止TikTok在美營運。
聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)曾多次警告，上周還重申中國可能利用TikTok收集用戶資料，從事間諜活動。
威州共和黨籍聯邦參議員強生(Ron Johnson)及五名聯邦眾議員加拉格(Mike Gallagher)、提芬尼(Tom Tiffany)、格羅斯曼(Glenn Grothman)、史泰(Bryan Steil)和費澤拉德(Scott Fitzgerald)，聯名致函州長艾維斯表示，「威州民眾希望州長意識到，TikTok對國家安全造成的威脅，要保護民眾不受中國情報部門侵害。」
加拉格11月即與共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)聯名撰文，敦促拜登政府禁止TikTok。
艾維斯的發言人表示，威州重視網路安全的威脅，任何有關州府裝備安全的決定，都會與國土安全部(DHS)、FBI和反間諜專家協商，今後將繼續重視執法部門、網路安全和反間諜專家的建議與判斷。
上一則
FB留言