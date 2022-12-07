馬里蘭州公部門也禁抖音 威州共和黨要州長跟進

馬里蘭州共和黨籍州長霍根6日頒布緊急網路安全措施，禁止公務電子裝置使用TikTok及其他中國和俄羅斯平台。(美聯社)

繼國防部、南達科他州和南卡羅來納州政府之後，馬里蘭州長6日也宣布，基於網路安全與國安考量，禁止州政府雇員及包商的智慧裝置安裝國際版抖音TikTok ；威斯康辛州六名共和黨 籍聯邦參眾議員共同呼籲民主黨籍州長艾維斯(Tony Evers)跟進。

馬州不只對TikTok開鍘，也禁止州行政部門使用中國與俄羅斯的特定平台。

馬州共和黨籍州長霍根(Larry Hogan)6日頒布緊急網路安全措施，禁止公務裝置使用TikTok等平台，指其涉及網路諜報、政府監控與企業攫取敏感的個人資訊。

霍根在聲明中表示，「支持日常生活的網路脆弱特性可能危及人身與國家安全，為了進一步保障我們的系統，州府頒布緊急指示，對抗試圖弱化與分化我們的外國人和組織。」

共和黨人將TikTok視為眼中釘，認為北京政府利用該平台收集用戶資料，如瀏覽紀錄和所在地；國防部早已禁止在軍用設備上安裝TikTok。

在霍根之前，同為共和黨的南達科他州長諾姆(Kristi Noem)禁止州府雇員和承包商使用TikTok，南卡州長麥馬斯特(Henry McMaster)禁止州府所有設備下載TikTok。

TikTok日益受到保守派關注，智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)研究員上月呼籲聯邦政府全面禁止TikTok在美營運。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)曾多次警告，上周還重申中國可能利用TikTok收集用戶資料，從事間諜 活動。

威州共和黨籍聯邦參議員強生(Ron Johnson)及五名聯邦眾議員加拉格(Mike Gallagher)、提芬尼(Tom Tiffany)、格羅斯曼(Glenn Grothman)、史泰(Bryan Steil)和費澤拉德(Scott Fitzgerald)，聯名致函州長艾維斯表示，「威州民眾希望州長意識到，TikTok對國家安全造成的威脅，要保護民眾不受中國情報部門侵害。」

加拉格11月即與共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)聯名撰文，敦促拜登政府禁止TikTok。

艾維斯的發言人表示，威州重視網路安全的威脅，任何有關州府裝備安全的決定，都會與國土安全部(DHS)、FBI和反間諜專家協商，今後將繼續重視執法部門、網路安全和反間諜專家的建議與判斷。