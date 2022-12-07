政府仍存疑、TikTok積極 年底談判可能延後

TikTok和拜登政府原定今年底舉行的談判可能延後，使這個中資背景企業在美國市場的前景益發不明。(美聯社)

儘管TikTok 高層積極準備，但拜登 政府仍然滿懷疑慮，雙方原定年底舉行的談判可能延後，這個中資背景企業在美國市場的前景益發不明。

華爾街日報引述知情人士說，政府不放心的問題包括，TikTok平台的演算機制如何判定那些影音內容該讓用戶看到？華府能信任這家公司到甚麼程度？諸如此類種種問題，政府還沒向TikTok提出，TikTok自然無從回覆，因此，下回談判的具體內容無法確定，日期更無從敲定。

一名TikTok女發言人表示，該公司很期盼「在適當時間內與美國政府達成(最後)協議」，因為「我們已開始熱切執行已達成的協議，還有什麼疑義的問題，就可以平息下來。」但她說，TikTok還需做甚麼，政府還有甚麼疑慮，公司都沒接獲告知。

報導指出，談判繼續拖延下去，TikTok及其母公司北京 的字節跳動公司，面對的政治風險就越大，因為拜登政府官員和即將掌控國會眾院的共和黨，對這家「背後老闆在北京」的美國企業會出手越來越重。

報導說，字節跳動過去兩年花了200萬元遊說華府各界。

TikTok今年夏天本已和美國政府達成臨時協議，但美國資深官員，包括司法部高階官員都不認為內容足以讓美國放心。

主導美方談判的單位「外國投資委員會」(Committee on Foreign Investment)是個神秘組織，負責審議有國家安全疑慮的外國投資案，目標是降低中國政府透過這家公司在美國的影響力，卻不至於完全該公司和中國國內的關係。

知情人士指出，雙方已「大致」協議，美國用戶的資料都存放到甲骨文公司設在美國境內的雲端伺服器裡面，TikTok在完全做到這點之前，先把美國客戶的資料從它在維吉尼亞和新加坡的資料中心刪除。