我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治亞州是否還是搖擺州？參議員第2輪投票見分曉

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

希望人類全消滅 奇怪組織推「人類自願滅絕運動」

聯合新聞網／ 即時報導
「人類自願滅絕運動」組織相信人類滅絕才能改善地球面臨的問題。（示意圖／ingimage）
「人類自願滅絕運動」組織相信人類滅絕才能改善地球面臨的問題。（示意圖／ingimage）

聯合國估計，今年11月15日，全球人口達到80億人。人口過多可能會導致勞動力不足、扶養比過高、資源短缺甚至造成各國財務負擔，當然也會大幅影響地球生態。

ODDITYCENTRAL報導，為了解決人口過剩問題，現年75歲的美國環保活動家奈特（Les U. Knight）於1991提出「人類自願滅絕運動」（The Voluntary Human Extinction Movement，VHEM）。他認為人類滅絕可以改善環境惡化問題，還能減緩地球面臨的種種危機。

他在25歲那年動了輸精管結紮手術，也開始推崇人類自願滅絕運動。不過該運動並沒有正式、嚴謹的組織架構，據福斯新聞（Fox News）報導，截至2001年時，該組織只有230名支持者，但時至今日，目前尚不清楚奈特的團體有多少追隨者。

奈特認為人類與地球的生物圈並不相容，人類若是先滅絕，可以拯救地球上的其他物種，避免其他動植物遭滅絕。不僅如此，身為該運動的提倡者，他相信人類最嚴重的環境犯罪就是生下更多的人，而人類是唯一能夠進化到為了所有生命利益自願滅絕的物種，因此自願滅絕是必要的。

不過該組織並非要人類結束自己的生命，而是希望人們停止生育。幾十年前，奈特在組織名稱上加了「自願」一詞，以表明信徒不支持大屠殺或強制節育，也不鼓勵自殺。奈特受訪時表示，他認為若是人類停止生育，人類就會逐漸滅絕。這麼做不只能夠清理之前人類留下來的爛攤子，也能讓生物圈自然復原。

雖然該組織提倡這樣的理念，不過奈特也坦言，要人類自願滅絕是不太可能的，因為只要地球上還有一對男女繁衍後代，地球就會又變回現在的狀態，而人類有性慾是自然的，但他仍希望能藉由這樣運動，喚醒大眾對於人口控制的關注。

手術 聯合國

上一則

NASA太空艙飛越阿波羅登月點 預定11日返聖地牙哥外海

下一則

喬治亞州是否還是搖擺州？參議員第2輪投票見分曉

延伸閱讀

甘迺迪中心榮譽獎 克隆尼、搖滾樂團U2等人獲殊榮

甘迺迪中心榮譽獎 克隆尼、搖滾樂團U2等人獲殊榮
馬斯克：Neuralink 6個月內展開腦機介面植入人腦試驗

馬斯克：Neuralink 6個月內展開腦機介面植入人腦試驗
哥譚電影獎 「媽的多重宇宙」勇奪最佳劇情片 關繼威最佳男配

哥譚電影獎 「媽的多重宇宙」勇奪最佳劇情片 關繼威最佳男配
罹失語症息影前作品 布魯斯威利再扮警探

罹失語症息影前作品 布魯斯威利再扮警探

熱門新聞

聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
最新調查顯示，驚爆華人四屍命案的奧克拉荷馬州大麻農場是以非法手段取得許可證；涉嫌開槍的陳武(見圖)已被引渡回奧州。(美聯社)

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

2022-12-02 20:39
真實身分證執行日再度延期，搭乘國內航班的旅客可暫時鬆口氣了。圖為旅客日前在波士頓羅根機場等候安檢。(美聯社)

真實身分證、駕照 延至2025年執行

2022-12-05 20:40

超人氣

更多 >
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀

亞利桑納邪教主娶9歲女兒為妻 逼信徒與女兒行房他旁觀
為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破