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離岸浮動風電場美國首度招標 全球43廠商競標5開發案

記者張聲肇／綜合報導
離岸風電廠在英國已行之有年，美國也將其後塵，於6日首度就加州和西北部外海五個電場開發案招標。圖為蘇格蘭Hywind離岸風電場是全球首座離岸風電場。(美聯社)
離岸風電廠在英國已行之有年，美國也將其後塵，於6日首度就加州和西北部外海五個電場開發案招標。圖為蘇格蘭Hywind離岸風電場是全球首座離岸風電場。(美聯社)

前景看好的離岸浮動風電開發案，美國6日將首度招標，全球43家廠商競標加州和西北部外海五個電場開發案，開標作業現場網路直播，得標業者將在離岸25哩的太平洋上興建發電場。

「國際再生能源總署」（International Renewable Energy Agency, IREA)7月指出，離岸風電的開發成本比2010年已降低60%，去年一年就下降了13%。離岸風電場在英國已行之有年，美國起步稍晚，過去也僅限於固定海床的風電機，6日開標的浮動風電場是美國的「初體驗」。

歐洲在這方面已有經驗，2017年北海浮動風電場展開作業以後，全球業者的眼光立即轉向風力豐沛的美國海岸。

美國清潔電力協會負責風電的副會長卡普羅維茲(Josh Kaplowitz)說，「我們都知道，這絕對行得通，風力發電可以擔負我們全部電力需求的一大塊，也唯有盡量提供乾淨電力，才能解決氣候危機，特別在電動車的用電需求越大之際，也唯有靠離岸風電，才能盡速達成全球溫室氣體的排放目標。」

類似6日開標的風電開發案，明年在俄勒岡外海，後年在緬因灣都還會有，拜登總統已設定2030年離岸固定風電機提供30兆瓦(gigawatts)電力，給1000萬戶使用的目標；今年9月，拜登政府進一步宣布大力發展浮動風電機發電能力，加速達成前述目標。

這五個開發案底標在600萬-800萬元之間，但最後得標價可能高出很多，因為今年稍早標出的紐約和和新澤西外海的傳統風電場，競標業者都願拿出40億元以上，取得開發經營權。這也是目前為止美國離岸風電的得標紀錄。

美國最早的風電場2016年在羅德島外海開業，電力足夠取代該州布洛克島(Block Island)上的五座柴油發電機組，效用雖然很引人注目，卻不到商業營運的規模。

開發離岸風電除了提供清潔能源，也能促進國內相關產業發展，增加工會保障的就業機會；贏得開發權的廠商可將部分成本用來補償當地居民、原住民部落和漁民等可能受影響的群族。

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