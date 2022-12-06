真實身分證、駕照強制執行 延至2025年上路

真實身分證執行日再度延期，搭乘國內航班的旅客可暫時鬆口氣了。圖為旅客日前在波士頓羅根機場等候安檢。(美聯社)

國土安全部(Department of Homeland Security)5日表示，真實身分證(REAL ID)強制執行日將再度延後，延至2025年5月7日，近期內，人們在搭乘美國國內班機時不必出示真實身分證，暫時省去換證的麻煩。

真實身分證的原訂執行日是2023年5月3日，距今不到五個月，最新消息宣布後，人們將有更充裕的時間準備換證。

根據新規定，執行日起，滿18歲的旅客在國內搭機，經過機場安全檢查站時必須持有符合REAL ID標準的駕照 或身分證明、州府核發的增強版駕照(enhanced driver's license)或其他聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration, TSA) 接受的身分證件。

為防堵2001年9月11日的恐怖攻擊再在美國發生，國會2005年通過「真實身分法案」(REAL ID Act)，藉此將頒發駕照和其他州身分證件的作業標準化，並遵循 9/11委員會報告(9/11 Commission Report)中的建議，確保政府能夠掌握任何登機或進入聯邦大樓者的身分。

這是新冠疫情 爆發以來第三度推遲。國安部官員表示，疫情使得人們申辦真實身分證變得更困難，再次延期有其必要；全美多州的汽車 監理廳(Department of Motor Vehicles，DMV)自動展延駕照和身分證有效期，而且作業模式改採預約制。