NASA太空艙飛越阿波羅登月點 預定11日返聖地牙哥外海

獵戶星座號太空艙在月球背面所拍到月球「近距離特寫照」(圖)和一張「地球升起」的半月形地球照。(美聯社)

11月6日升空的美國太空總署(NASA )獵戶星座號太空船(Orion capsule)5日飛越當年阿波羅號登月的幾個地點，開始返航，預定11日降落在加州 聖地牙哥外的太平洋上，結束2025年載人登月的預演之旅。

獵戶星座號太空艙在月球背面所拍到月球「近距離特寫照」和一張「地球升起」的半月形地球照(圖)。(美聯社)

已經繞月飛行一星期的獵戶星座號太空艙和艙內的假太空人 飛到月球背面80哩(130公里)上空，隨後即展開28萬7000哩(38萬公里)返回地球的旅程。它繞出月球背面，再度和地面管制中心取得聯絡後，馬上傳回一張月球「近距離特寫照」和一張「地球升起」的半月形地球照。

獵戶星座號飛越阿波羅12號及14號當年登月地點「風暴洋」(Ocean of Storms)和「佛拉毛羅高地」(Fra Mauro formation)時，距離月球表面1200哩(1900公里)，由於太高，拍不到50年前美國太空人登陸時留下的任何物品或痕跡，也無法重複當年登月艇靠近月球表面的最後下降路線。兩周前，它也飛越同一地點，不過當時是黑夜，無法拍照。這次雖然是白天，距離卻太遠。

飛行組副組長史戈維爾(Zebulon Scoville)說，即使拍照，看得出來的也只有附近的隕石坑等明顯的地理特徵，其他什麼都看不出來。

NASA官員認為，獵戶星座號三周的試飛收穫超出預期，但最大的挑戰還在眼前：以超過30倍音速進入地球大氣層時，能否順利通過高溫烈焰的考驗。

獵戶星座號下一次升空暫定在2024年，屆時將載著四名太空人繞月飛行；第三次升空訂於2025年，在事隔50年後，再度把人送上月球表面，完成人類再度登月探險的壯舉。

阿波羅計畫最後一次任務、阿波羅17號於1972年12月7日從甘迺迪太空中心升空，太空人瑟南(Eugene Cernan)和舒密特(Harrison Schmitt )在月球上待了三天，是阿波羅時代停留最久的紀錄；艾凡斯(Ron Evans)則駕著指揮艇繞月飛行，等待兩人完成任務。目前三人中僅舒密特還在世。