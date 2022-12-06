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NASA太空艙飛越阿波羅登月點 預定11日返聖地牙哥外海

記者張聲肇／綜合報導
獵戶星座號太空艙在月球背面所拍到月球「近距離特寫照」(圖)和一張「地球升起」的半月形地球照。(美聯社)
獵戶星座號太空艙在月球背面所拍到月球「近距離特寫照」(圖)和一張「地球升起」的半月形地球照。(美聯社)

11月6日升空的美國太空總署(NASA)獵戶星座號太空船(Orion capsule)5日飛越當年阿波羅號登月的幾個地點，開始返航，預定11日降落在加州聖地牙哥外的太平洋上，結束2025年載人登月的預演之旅。

獵戶星座號太空艙在月球背面所拍到月球「近距離特寫照」和一張「地球升起」的半月形地...
獵戶星座號太空艙在月球背面所拍到月球「近距離特寫照」和一張「地球升起」的半月形地球照(圖)。(美聯社)

已經繞月飛行一星期的獵戶星座號太空艙和艙內的假太空人飛到月球背面80哩(130公里)上空，隨後即展開28萬7000哩(38萬公里)返回地球的旅程。它繞出月球背面，再度和地面管制中心取得聯絡後，馬上傳回一張月球「近距離特寫照」和一張「地球升起」的半月形地球照。

獵戶星座號飛越阿波羅12號及14號當年登月地點「風暴洋」(Ocean of Storms)和「佛拉毛羅高地」(Fra Mauro formation)時，距離月球表面1200哩(1900公里)，由於太高，拍不到50年前美國太空人登陸時留下的任何物品或痕跡，也無法重複當年登月艇靠近月球表面的最後下降路線。兩周前，它也飛越同一地點，不過當時是黑夜，無法拍照。這次雖然是白天，距離卻太遠。

飛行組副組長史戈維爾(Zebulon Scoville)說，即使拍照，看得出來的也只有附近的隕石坑等明顯的地理特徵，其他什麼都看不出來。

NASA官員認為，獵戶星座號三周的試飛收穫超出預期，但最大的挑戰還在眼前：以超過30倍音速進入地球大氣層時，能否順利通過高溫烈焰的考驗。

獵戶星座號下一次升空暫定在2024年，屆時將載著四名太空人繞月飛行；第三次升空訂於2025年，在事隔50年後，再度把人送上月球表面，完成人類再度登月探險的壯舉。

阿波羅計畫最後一次任務、阿波羅17號於1972年12月7日從甘迺迪太空中心升空，太空人瑟南(Eugene Cernan)和舒密特(Harrison Schmitt )在月球上待了三天，是阿波羅時代停留最久的紀錄；艾凡斯(Ron Evans)則駕著指揮艇繞月飛行，等待兩人完成任務。目前三人中僅舒密特還在世。

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