馬斯克批自由派媒體 不報導杭特醜聞是欺瞞

億萬富翁馬斯克 在推特 圈(Twitter Spaces)痛批自由派媒體不報導拜登 總統兒子杭特的醜聞，是故意欺瞞美國大眾。

推特公司前高管在2020年大選期間掩蓋杭特筆記本電腦內容的醜聞，被獨立記者泰比(Matt Taibbi)爆出後，招致自由派媒體群起撻伐。馬斯克3日在推特圈電話會上表示，這些壓制泰比報導的自由派媒體應當照照鏡子，承認他們關於杭特醜聞的說法有違事實，是欺騙美國民眾。

泰比2日指出，紐約郵報報導杭特的筆電醜聞後，推特工作人員曾討論如何對該報導進行篩檢審查，並揭露推特內部的討論是因為拜登競選團隊的施壓，他的競選團隊曾要求推特刪除杭特裸體和吸食古柯鹼的照片。

泰比說：「推特對揭露杭特醜聞的文章採取非同尋常的措施，將紐約郵報報導的鏈接刪除，並貼出可能『不安全』的警告標識，甚至還直接封殺轉發，這是在只有出現兒童色情內容時才會採用的極端措施。」

在推特內部的通訊紀錄中，一名高管給另一名高管發電郵說，還有許多推文內容「拜登團隊認為都要審查」，回覆是「已經處理」。

自從揭露杭特醜聞和報導拜登的助手施壓推特前高管撤下杭特醜聞的推文後，泰比遭到MSNBC為代表的自由派媒媒體的猛烈攻擊，污衊他沒有道德操守和職業標準，指他是討好馬斯克的公關行動。MSNBC名嘴哈桑(Mehdi Hasan)說：「想像一下，誰會在周五大半夜還主動為世界最富有的馬斯克工作。」

馬斯克表示，泰比的報導只是說了美國人應當知道的事情，任何符合民眾利益的事情，記者都應報導。

馬斯克說，貶低泰比的自由派記者應當自我反省，他們為何要欺騙美國民眾，他們必須承擔對大眾不誠實的責任。

馬斯克還批評紐約時報對杭特醜聞毫不報導，實際上成了極左翼政客的遊說公司。CBS新聞、ABC和華盛頓郵報等其他左傾媒體，對於推特刪除杭特醜聞的問題也都默不作聲。