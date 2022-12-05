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和解 淫魔艾普斯坦遺產1.05億 賠償維京群島

編譯盧炯燊／綜合4日電
富豪艾普斯坦須出售私人小島以賠償美屬維京群島政府，圖為小聖詹姆斯島。(美聯社)
富豪艾普斯坦須出售私人小島以賠償美屬維京群島政府，圖為小聖詹姆斯島。(美聯社)

淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)在美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)兩個私人小島上的荒淫行徑，觸發美屬維京群島當局指他破壞環境而追討賠償，經過近三年的法律訴訟後終於達成庭外和解，艾普斯坦的遺產管理人同意支付1.05億元現金，以及出售小聖詹姆斯島(Little St. James)後的一半收益。

美屬維京群島總檢察長丹妮絲·喬治(Denise George)表示， 這項和解恢復了維爾京群島人民的信心，就是此地的法律對違法者一定無所畏懼，並不偏不倚的執法。

艾普斯坦分別擁有大聖詹姆斯(Great St. James)及小聖詹姆斯兩座島，他威迫利誘十多名未成年少女的荒淫活動主要在小聖詹姆斯島發生。

出售小聖詹姆斯島所得的收益將存入一個政府信託基金內，用於資助有關項目、組織、諮詢和其他活動，以幫助遭受性虐待的居民。

喬治說，島上受害的人太多，因此須作出改變，避免出現下一批受害者。她又表示曾經會見了三名受害者。

由於當局指艾普斯坦拆毀了大聖詹姆斯島上殖民奴隸時代的歷史建築，因此在遺產裡還須支付45萬元作為修復之用。

目前一家房地產公司開價5500萬元將小聖詹姆斯島掛牌出售，指出島上超過70英畝土地，特色包括三個海灘、一個直升機停機坪、一個加油站和一系列位置隱蔽的綜合基礎設施。

艾普斯坦的遺產執行人韋納(Daniel Weiner)表示，和解協議並不包括承認責任或任何過錯。「遺產執行人否認(艾普斯坦)有任何不當行為的指控，而和解協議的達成是符合遺產的最佳利益。」

韋納還指出，艾普斯坦的遺產已通過受害者賠償基金，支付136人共超過1.21億元。

艾普斯坦對性侵數十名女孩的指控拒不認罪，2019年8月在紐約聯邦監獄候審期間自殺身亡，但他的離奇死亡迄今仍有不少揣測。

他的拍檔，英國名媛季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)負責拉皮條，對少女弱勢群體造成毀滅性傷害，今年6月被判刑20年。

富豪艾普斯坦須出售私人小島以賠償美屬維京群島政府。(美聯社)
富豪艾普斯坦須出售私人小島以賠償美屬維京群島政府。(美聯社)

艾普斯坦 性侵 監獄

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