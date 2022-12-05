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「具針對性」北卡2變電站遭槍擊破壞 造成4萬戶停電 FBI調查

編譯洪毅／綜合4日電
電力公司人員正在檢查變電站設備。(路透)
電力公司人員正在檢查變電站設備。(路透)

北卡羅來納州摩爾郡(Moore County)兩個變電站於4日晚間發生槍擊事件，導致該郡約4萬戶停電，有緊急需求者陷入險境，日常生活大受影響。當局表示，此事件明顯具「針對性」，將與聯邦調查局(FBI)在內的機構，全力調查。

變電站遭槍擊破壞後，摩爾郡多地從4日晚間7時起陸續陷入一片黑暗，且該破壞極高的可能性為故意為之，當地治安問題浮現，讓當局祭出緊急狀態，4日晚間9時至5日上午5時宵禁；官員們表示，此事導致當地「以百萬計」的損失。

營運當地電網的杜克能源(Duke Energy)公關主管布魯克斯(Jeff Brooks)表示，公司力求盡速恢復供電，但變電站受到的破壞較大，修復程序複雜，許多設備必須更換，因此電網最慢可能要到8日才能恢復。

摩爾郡南派恩斯(Southern Pines)消防局長卡麥隆(Mike Cameron)表示，停電事故讓他們接到大量緊急電話，有民眾是呼吸器等維生器材無法運作，更多的是紅綠燈故障導致的交通事故。

杜克能源公司在北卡州一座變電站大門被推倒。(美聯社)
杜克能源公司在北卡州一座變電站大門被推倒。(美聯社)

摩爾郡教育官員洛克利爾(Tim Locklear)表示，當地學校5日停課一天，視電力恢復狀況決定6日是否復課；該郡行政長官韋斯特(Wayne Vest)表示，由於當地夜間已經轉寒，郡治迦太基(Carthage)的運動公園提供緊急避寒設備供民眾使用。

摩爾郡警長菲爾斯(Ronnie Fields)表示，兩座變電站遭到槍擊破壞，目前不確定動機為何，但很明顯的，開槍者「很清楚地知道他在做些什麼」，是「具針對性，並非隨機」的行為。

卡麥隆也說，注意到變電站的大門遭到破壞；布魯克斯則說，變電站受到「故意破壞」的程度，使得更改輸電網絡變得不可能，只能重新修復變電站。

北卡羅來納州長庫柏(Roy Cooper)在推特上表示：「攻擊重要的基礎設施是嚴重的故意犯罪，我希望北卡與聯邦執法單位能夠全力調查此案，將犯罪者繩之以法」；菲爾斯表示，FBI已經參與調查此案。

變電站共遭三發子彈擊中，電力公司人員指著變電設備上的一個彈孔。(路透)
變電站共遭三發子彈擊中，電力公司人員指著變電設備上的一個彈孔。(路透)

北卡羅來納州 槍擊 FBI

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