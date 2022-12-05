「七寶奇謀」影迷 花170萬買劇中維多利亞式房屋

一名影迷最近買下經典電影「七寶奇謀」裡出現的維多利亞式房屋。(美聯社)

一名不動產代理人本周表示，在1985年經典電影 「七寶奇謀」(The Goonies)裡出現的維多利亞式房屋找到潛在的買家，這名潛在買家是「七寶奇謀」的影迷，他承諾會保留和維護這一處重要地標。

電影裡的這棟房屋位於俄勒岡州 阿斯托里亞(Astoria)，建於1896年，屋內可一覽哥倫比亞河(Columbia River)奔向太平洋的風光；房屋於11月求售，要價近170萬元。

根據「俄勒岡人報」(The Oregonian/OregonLive)報導，「強史考特不動產」(John L. Scott Real Estate)公司的米勒(Jordan Miller)透露，該房屋出售預計於1月中完成，新屋主自稱是連續創業家，屆時他將公開名字。

自從「七寶奇謀」於1985年上映以來，許多影迷前去造訪這棟位於俄勒岡州西北方的房屋，阿斯托里亞市今年6月7日還舉辦「七寶奇謀」的周年紀念活動，慶祝電影的上映日，數千人前往當地一同歡慶。

根據公開紀錄，電影裡的這棟房屋求售六天後，公司接受了一份報價。米勒說：「這棟房產求售的消息傳開後，我們收到多個報價，與定價相同或更高，我們有一個完整備份的報價。」

據米勒表示，賣家珊迪·普雷斯頓(Sandi Preston)正在傳遞她收集或收到的電影收藏品消息，一些家具放置在房屋內，並恢復到原始的1896年風格，這些收藏品可能也會賣給買家。

普雷斯頓大多歡迎訪客，但由於她本人住在該棟房屋內，持續不斷的人潮也是個壓力，有時得因此關閉房屋。

2015年電影30周年時每日吸引約1500名遊客，普雷斯頓只得張貼「禁止擅自進入」的標語，防止遊客闖入，8月才再度開放給大眾。

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