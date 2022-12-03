肯爺爭議不斷 上節目喊「我愛希特勒」 在推特貼「卍」符又被停權

前不久因反猶太言論引發風暴的饒舌歌手「肯爺」，1日又因公開讚揚納粹分子希特勒遭到抨擊。(美聯社)

知名饒舌歌手「肯爺」(Ye)的反猶太 爭議再現，他1日蒙面作客知名陰謀論者瓊斯(Alex Jones)的「資訊戰」(Infowars)節目時發表反閃族言論，讚揚德國納粹 黨(Nazis)及其獨裁者希特勒(Adolf Hitler)；肯爺的推特因為爭議言論被停權數月後，日前剛解禁，1日他又貼出含有納粹「卍」符號的大衛之星(Star of David)，帳號翌日即被推特老闆馬斯克(Elon Musk)停權。

本名肯伊威斯特(Kanye West)的肯爺當時與知名白人至上主義者富恩特斯(Nick Fuentes)一起參加瓊斯的節目。此前，瓊斯說：「你既非希特勒，也不是納粹，不該被這樣稱呼及妖魔化。」

肯爺卻回答，「我看到關於希特勒的好事，我愛大家」。

肯爺與富恩特斯上月22日在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)與前總統川普共進晚餐，川普事後透過他的社群平台「真實社群」(Truth Social)澄清，事前不認識富恩特斯，也不清楚他的右翼觀點。

肯爺接著說，「猶太人不會告訴我們，你們可以愛我們；你們可以愛我們用合約對你們做的事，而你們可以愛我們用色情片推動的事」。

肯爺雖然譴責希特勒，卻又說希特勒發明高速公路與麥克風，「你不能大聲說出這個人曾做過任何好事，我受夠了」。

威斯特說，「人人都有價值，尤其是希特勒」，且「希特勒生來就是基督徒」。

節目要進廣告時，瓊斯形容肯爺有種「希特勒迷戀」(Hitler fetish)的感覺；肯爺答道：「我喜歡希特勒。」

過去幾周，肯爺因為反猶太，以及謊稱精英猶太權力掮客掌控媒體、好萊塢和政治等言論而招致批評；他的失言也波及許多大品牌，許多企業紛紛與他畫清界線並終止合作關係，讓他損失數億元。

肯爺的希特勒風波不只在節目上，也波及社群媒體 ；他1日在推特張貼內含卍字符的大衛之星。

馬斯克2日推文寫道，「我盡力了，他再次違規，煽動暴力，帳號被停權」。