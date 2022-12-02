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相距不到約32公尺 海軍驅逐艦與登陸艦差點對撞

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍正在調查「莫姆森號」驅逐艦（下）與「哈普斯渡口號」登陸艦（上）11月29日是怎麼在加州聖地牙哥灣一處狹窄水道開上了碰撞路線。（路透 / STORYFUL）
美國海軍正在調查「莫姆森號」驅逐艦（下）與「哈普斯渡口號」登陸艦（上）11月29日是怎麼在加州聖地牙哥灣一處狹窄水道開上了碰撞路線。（路透 / STORYFUL）

美國ABC新聞1日報導，海軍正在調查2艘軍艦日前行經加州聖地牙哥灣（San Diego Bay）一處狹窄水道時，怎麼會開上了碰撞路線。據一位海軍官員透露，這2艘軍艦駛到彼此相距不到35碼（約32公尺），所幸經由一些緊急關頭的操縱而得以避免災難上演。

這起事件發生在當日上午，根據STORYFUL取得與發布的影像，可見到一艘驅逐艦轉向後進入了跟一艘登陸艦對撞的路線。就在兩艦距離越來越接近、幾乎就要相撞之際，驅逐艦似乎緊急調整了航向，噸位較重的登陸艦轉向速度則顯得慢上很多，但仍在最後關頭成功擦身而過。

影片來源：聯合新聞網

美國第三艦隊發言人波以耳上尉（Lt. Samuel Boyle）透過聲明告訴ABC新聞，2艘軍艦分別是「莫姆森號」驅逐艦（USS Momsen, DDG-92）與「哈普斯渡口號」登陸艦（USS Harpers Ferry, LSD-49），於11月29日在聖地牙哥灣的狹窄近處（close vicinity）以相反方向通行。聲明指出，兩艦均行駛至安全處，正如迴避動作的結果，兩艦均未受損、沒有水兵受傷。

據海軍官員表示，這起事件發生在需要不斷轉彎的航道較為狹窄水域，2艦指揮官事前約定同時穿越航道，並以相反方向通過。但是，儘管他們從一開始就在通訊，最終還是駛向了朝著彼此正面碰撞的路線。

報導稱，第二位海軍官員證實了早先發布到推特的影像真實性，其中還包含了「莫姆森號」跟「哈普斯渡口號」通訊以避免碰撞的無線電音檔。

第一位海軍官員指出，任一艘軍艦乾脆停下來及讓另一艦通過並不是可行的選項，因為在沒有推進力的情況下，軍艦會任由水流與風擺布，並將無法保持穩定與航向。

這位官員也指出，雖然船艦在航道以相反方向通過並非罕見，但在這一次事件中，「莫姆森號」跟「哈普斯渡口號」開得比他們應該保持的距離更近。美國海軍現正設法查明2艦是怎麼在一開始陷入這個困境，以及誰可能要負起責任。

聖地牙哥 加州 推特

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