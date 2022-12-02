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遊客湧入夏威夷賞火山岩漿奇景 馬鞍路交通壅塞

編譯陳韻涵／綜合1日電
大批遊客湧入毛納羅亞火山國家公園，忍受濃煙和硫磺氣味，觀看岩漿不斷流近，自拍打卡留念。(美聯社)
大批遊客湧入毛納羅亞火山國家公園，忍受濃煙和硫磺氣味，觀看岩漿不斷流近，自拍打卡留念。(美聯社)

全球最大火山夏威夷毛納羅亞(Mauna Loa)火山上月底噴發以來，吸引成千上萬名好奇遊客造訪，欣賞難得的自然奇景。大批遊客湧入火山國家公園內的州道200號公路上，忍受濃煙和硫磺氣味，觀看岩漿不斷流近，自拍打卡留念；數千輛車擠在這條橫貫大島的「馬鞍路」(Saddle Road)上，造成交通壅塞，那怕這條路其實很快就要被火山熔岩波及。

美聯社報導，護士安妮‧安德森(Anne Andersen)11月30日大夜班結束後直衝火山國家公園，擔心馬鞍路很快就會封閉。她說，「這是大自然的真面目」，火山口冒出陣陣灰煙，「相當刺激」。

來自加州觀光客布朗(Gordon Brown)從租屋處的臥房便能看見橘紅岩漿，他和妻子踏出房門外，近距離欣賞熔岩樣貌。布朗說：「我們只是想盡可能靠近的看，如此清晰，令人震驚。」

66歲的凱瑟琳·塔拉南達(Kathryn Tarananda)住在夏威夷懷米亞(Waimea)，她設定了兩個鬧鐘，確保自己不會睡過頭而錯失日出照在毛納羅亞熔岩的壯觀景致。她說：「令人振奮，我們就在原始大自然之中，這正是我們想住在此的原因，我覺得身為島民非常幸運。」

夏威夷群島共有六座活火山，其中也位於大島上的奇勞夷(Kilauea)火山去年9月噴發以來持續活躍，因此現在到訪火山國家公園的遊客可以目睹兩大火山奇景，包括毛納羅亞裂隙的熔岩，以及奇勞夷火山的熔岩湖。

夏威夷 加州 觀光

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