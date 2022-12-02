馬斯克再有驚人之舉 人腦連接電腦明年或人體試驗

馬斯克展示旗下神經科技和腦機介面公司Neuralink研發的植入裝置「Link」，預測可在六個月內進行人體試驗，希望有朝一日能將人腦連接到電腦。(美聯社)

全球首富馬斯克 (Elon Musk)又有驚人之舉，他11月30日展示旗下神經科技和腦機介面公司Neuralink研發的植入裝置「Link」，表示希望有朝一日能將人腦連接到電腦。馬斯克預測Neuralink可在六個月內進行人體試驗，但人體試驗的任何步驟，取決於聯邦食品藥物管理局(FDA )對手術 植入風險和設備安全性的全面評估結果。

Neuralink公司尚未取得FDA批准銷售該植入裝置；馬斯克表示，為取得FDA許可將Link植入人體，已向FDA提交大部分文件；據稱，已有兩隻猴子可使用其大腦裝置來移動電腦游標。

馬斯克重點介紹了Link，它外觀類似一吋寬的硬幣堆，上有數百根細如髮絲的線。他表示，他的裝置計畫包括讓盲人重見光明，並為脊髓被切斷者提供「全身功能」；這些介紹贏得聽眾掌聲。據馬斯克2020年公司介紹，手術機器人會在頭骨上切開一個洞，將電極線插入大腦灰質中。硬幣狀部分將與頭骨齊平。

紐約時報報導，2006年已有他人首度在人類身上完成此創舉，當時科技裝備較現在笨重得多，需用電線將受試者連在電腦上。但馬斯克30日展示的裝置和過去相比，並沒有太多新意。

紐時指出，儘管馬斯克聲稱該植入物可讓癱瘓患者在實驗室環境之外控制電腦，但該領域專家質疑此裝置是否真的取得重大進展。

「這些都是遞增的進步，」賓州大學佩雷爾曼醫學院(Perelman School of Medicine)神經外科醫生和神經科學家約索(Daniel Yoshor)曾使用過類似裝置，他觀看展示後表示，「硬體令人印象深刻，但不代表在恢復或增強大腦功能方面取得巨大進步」。

密西根大學生物醫學工程副教授切斯特克(Cindy Chestek)說：「完全沒有人討論植入在健全的人身上。」切斯特克的實驗室致力於研究恢復截肢者功能。

曾協助FDA腦機植入指南的科羅拉多大學神經科學副教授威利(Cristin Welle)則表示，安全性將是FDA考慮是否准許人體測試的首要考慮因素；監管機構將重點關注於Link是否會損壞大腦或給患者帶來不合理風險；其中包括腦液是否可能侵蝕Link上數百個毛髮狀電極的絕緣塗層以及裝置的耐用性。