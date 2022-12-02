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夏威夷火山岩漿逼近大島東西要道 專家：無法阻止

記者張聲肇／綜合報導
夏威夷毛納羅亞火山岩漿逐步流向橫貫大島東西部的重要公路，可能阻斷交通，專家說，人類對此無可奈何。(路透)
夏威夷毛納羅亞火山岩漿逐步流向橫貫大島東西部的重要公路，可能阻斷交通，專家說，人類對此無可奈何。(路透)

夏威夷毛納羅亞火山(Mauna Loa)熔岩逐步流向橫貫大島東西部的要道，可能阻斷公路，專家說，人類對此無可奈何。

這座世界最大活火山沉寂38年後，11月27日再度噴發，連日來火山灰與碎屑不斷直衝雲霄，往山下流動的熔岩，沿著舊岩漿路線，已抵達距離州道200號公路僅數哩之遙的地方，尚不清楚岩漿何時或是否會波及到公路，

這條連接大島東西岸主要城鎮希洛(Hilo)和凱魯亞-科納(Kailua-Kona)的公路，路線呈圓弧狀把大島一切為二，當地人稱為「馬鞍路」(Saddle Road)。萬一被阻斷，東西交通就得靠海岸沿線道路連接，來往時間平白要多出好幾個小時。

夏威夷火山觀測站科學家肯翰(Ken Hon)30日說，按目前熔岩流動的速度，最快兩天就會抵達200號公路邊緣，也可能要更長時間，因為熔岩擴散時，前進的速度會減緩。

他說，熔岩已穿越通往毛納羅亞觀測站的道路，把電力供給都切斷了。這個觀測站是全世界測量大氣層中二氧化碳含量的最佳地點。聯邦政府已在夏威夷島另覓替代地點，也在考慮空降一台發電機到觀測站，讓它恢復測碳功能。科學家同時也在偵測這次火山爆發噴出的天然氣。

毛納羅亞上次噴發是在1984年，目前是該火山1843年有紀錄以來，第34次噴發。

100多年來，人類幾乎用盡所有方法試圖阻止毛納羅亞的熔岩漫流，但都徒勞無功。1881年，當時的夏威夷州長通令全州民眾在同一天舉行禱告，祈求熔岩停止前進。可是祈禱並未應驗。

1930年代，一位名叫巴頓的陸軍中校(George S. Patton，即二戰時期戰功彪炳的巴頓將軍)奉命指揮一隊飛機從空中轟炸岩漿。軍方投擲了20顆裝有黃色炸藥的600磅炸彈和200顆只裝黑火藥的較小炸彈，結果火山熔岩末端稍微減緩了一下。但地質學家認為，「這其實只是巧合而已」。

地質學家指出，熔岩流速主要是受火山噴發力道和地形影響，儘管人類科技不斷進步，但對於這一事件，恐怕還是無可奈何。

夏威夷州 火山噴發 聯邦政府

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