「肯爺」作客知名陰謀論者節目 竟稱「我喜歡希特勒」

美國知名饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊．威斯特（現改名為Ye）1日作客知名陰謀論者瓊斯的「資訊戰」節目，可見到他戴著連眼睛都遮住的全罩頭套現身。(取材自推特@RapTV)

美國知名饒舌歌手兼時尚設計師「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現改名為Ye）屢爆爭議，1日作客知名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）的「資訊戰」（Infowars）節目時，還繼續發表了反猶太 言論，包括讚揚納粹 黨與獨裁者希特勒。

國會山莊報報導，威斯特當時跟知名白人民族主義者富恩特斯（Nick Fuentes）一道登上瓊斯的節目。此前新聞指出，富恩特斯22日晚間陪同威斯特在佛州海湖莊園跟前總統川普 共進晚餐，因此成了頭條新聞，惹得川普事後上自家社群媒體「Truth Social」澄清不認識富恩特斯。

從畫面可見，威斯特戴著連眼睛都遮住的全罩頭套現身。報導稱瓊斯告訴威斯特，「你不是希特納，你不是納粹，你不該被這樣稱呼及妖魔化」，他卻答稱，「嗯，我也看到了有關希特勒的好事，我愛大家」。

威斯特接著說，「猶太人不會告訴我，你們可以愛我們。你們可以愛我們用合約對你們做的事，而你們可以愛我們用色情片推動的事」。雖然也譴責希特勒，但威斯特又稱他發明了高速公路與麥克風，「你不能大聲說出這個人曾經做過任何好事，我受夠了」。

威斯特說，「每個人類都有某些帶來貢獻的價值，特別是希特勒」，稱「希特勒還生來就是基督徒」。當節目就要進廣告時，瓊斯跟威斯特說他有種「希特勒迷戀」（Hitler fetish），威斯特對此答稱「我喜歡希特勒」（I like Hitler）。

報導另指瓊斯反駁了他的一些說法後，威斯特還說自己「不喜歡緊挨著納粹的邪惡（evil ）一詞」，稱「我愛猶太人，但我也愛納粹」。瓊此則笑著答稱「好吧，我必須不贊同這點」。