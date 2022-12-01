馬修麥康納等4位好萊塢名人「樂於助人」 入選眾生相年度人物

被「眾生相」雜誌評選出的2022年「年度人物」昆塔布倫森(左起)、珍妮佛哈德遜、蜜拉庫尼斯、馬修麥康納。(美聯社)

「眾生相」(People)雜誌30日公布2022年「年度人物」榜，馬修麥康納 (Matthew McConaughey) 、蜜拉庫尼斯(Mila Kunis)、珍妮佛哈德遜(Jennifer Hudson)和昆塔布倫森(Quinta Brunson)四位好萊塢 名人雀屏中選，原因都是「努力助人」。

眾生相雜誌為每位獲獎者設計特別封面，以彰顯他們的貢獻。馬修麥康納的封面宣稱：「我們必須為我們的孩子做得更好。」蜜拉庫尼斯的封面則引用：「我很自豪來自烏克蘭 。」

珍妮佛哈德遜的封面寫道：「我正活出我的夢想，並邊走邊學。」昆塔布倫森的封面引用了她的聲明：「我是時代正在改變的徵兆」。

眾生相雜誌總編輯勞格(Wendy Naugle)解釋挑選四位名人作為「年度人物」的理由時表示，「我們能做的最大膽的事，就是助人；這世界似乎比以往任何時候都更需要我們的幫助。這些人面對這個問題，毫不猶豫地迎上前去；他們沒有問為什麼是我、沒有等待許可、也沒有自我懷疑。他們只是行動。」

眾生相雜誌指出，當奧斯卡影帝馬修麥康納的家鄉德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)今年5月發生重大槍擊案時，他和妻子卡蜜拉(Camila)迅速返鄉，安慰受害者家屬；。為敦促槍枝改革，這對夫婦帶著「來自前線家庭的故事」前往華府；一個月後，國會通過了具歷史意義的聯邦槍枝立法。

好萊塢女星蜜拉庫尼斯生於烏克蘭、幼年移民美國，她一開始看到俄羅斯入侵烏克蘭，並未想到援助烏克蘭人民；但當朋友詢問她何處可以捐款時，她說：「我知道我必須提供幫助。」眾生相雜誌指出，儘管不知從何著手，蜜拉庫尼斯沒有放慢腳步，迄今她已為烏克蘭難民籌集了3700萬元。

艾美獎 得主、作家、製作人兼演員昆塔布倫森，為了讓自己和父母及祖父母一起聽笑話，決定創造出一個能夠彌合代溝的電視影集「雅培小學」(Abbott Elementary)。 她說：「擁有相同的笑對我來說很重要。我認為這是精神上的，也是療癒的；讓人們共同享受片刻歡樂。」

珍妮佛哈德遜在新脫口秀節目中，將自己的使命定為「創建一個讓所有人感受到包容的平台」。

勞格指出，採取行動聽起來很宏大和深具意義，但通常只是「邁出一步，然後再邁出下一步」。正如蜜拉庫尼斯所說：「以行動助人，甚至不待人問，應是我們的準則。」