我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

馬修麥康納等4位好萊塢名人「樂於助人」 入選眾生相年度人物

記者胡玉立／綜合報導
被「眾生相」雜誌評選出的2022年「年度人物」昆塔布倫森(左起)、珍妮佛哈德遜、蜜拉庫尼斯、馬修麥康納。(美聯社)
被「眾生相」雜誌評選出的2022年「年度人物」昆塔布倫森(左起)、珍妮佛哈德遜、蜜拉庫尼斯、馬修麥康納。(美聯社)

「眾生相」(People)雜誌30日公布2022年「年度人物」榜，馬修麥康納 (Matthew McConaughey) 、蜜拉庫尼斯(Mila Kunis)、珍妮佛哈德遜(Jennifer Hudson)和昆塔布倫森(Quinta Brunson)四位好萊塢名人雀屏中選，原因都是「努力助人」。

眾生相雜誌為每位獲獎者設計特別封面，以彰顯他們的貢獻。馬修麥康納的封面宣稱：「我們必須為我們的孩子做得更好。」蜜拉庫尼斯的封面則引用：「我很自豪來自烏克蘭。」

珍妮佛哈德遜的封面寫道：「我正活出我的夢想，並邊走邊學。」昆塔布倫森的封面引用了她的聲明：「我是時代正在改變的徵兆」。

眾生相雜誌總編輯勞格(Wendy Naugle)解釋挑選四位名人作為「年度人物」的理由時表示，「我們能做的最大膽的事，就是助人；這世界似乎比以往任何時候都更需要我們的幫助。這些人面對這個問題，毫不猶豫地迎上前去；他們沒有問為什麼是我、沒有等待許可、也沒有自我懷疑。他們只是行動。」

眾生相雜誌指出，當奧斯卡影帝馬修麥康納的家鄉德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)今年5月發生重大槍擊案時，他和妻子卡蜜拉(Camila)迅速返鄉，安慰受害者家屬；。為敦促槍枝改革，這對夫婦帶著「來自前線家庭的故事」前往華府；一個月後，國會通過了具歷史意義的聯邦槍枝立法。

好萊塢女星蜜拉庫尼斯生於烏克蘭、幼年移民美國，她一開始看到俄羅斯入侵烏克蘭，並未想到援助烏克蘭人民；但當朋友詢問她何處可以捐款時，她說：「我知道我必須提供幫助。」眾生相雜誌指出，儘管不知從何著手，蜜拉庫尼斯沒有放慢腳步，迄今她已為烏克蘭難民籌集了3700萬元。

艾美獎得主、作家、製作人兼演員昆塔布倫森，為了讓自己和父母及祖父母一起聽笑話，決定創造出一個能夠彌合代溝的電視影集「雅培小學」(Abbott Elementary)。 她說：「擁有相同的笑對我來說很重要。我認為這是精神上的，也是療癒的；讓人們共同享受片刻歡樂。」

珍妮佛哈德遜在新脫口秀節目中，將自己的使命定為「創建一個讓所有人感受到包容的平台」。

勞格指出，採取行動聽起來很宏大和深具意義，但通常只是「邁出一步，然後再邁出下一步」。正如蜜拉庫尼斯所說：「以行動助人，甚至不待人問，應是我們的準則。」

烏克蘭 好萊塢 艾美獎

上一則

免禁慾1年 同志、雙性戀捐血者擬放寬限制

延伸閱讀

全美30年來 逾百萬人死於槍殺案 白男開槍自殺傾向最高

全美30年來 逾百萬人死於槍殺案 白男開槍自殺傾向最高
小丑女出絕招 冰塊貼乳頭「激凸」爭搶女主角

小丑女出絕招 冰塊貼乳頭「激凸」爭搶女主角
巴沙迪那全明星樂隊 參加好萊塢聖誕遊行

巴沙迪那全明星樂隊 參加好萊塢聖誕遊行
第90屆好萊塢聖誕大遊行 南加華聯龍虎爭霸展現中國功夫

第90屆好萊塢聖誕大遊行 南加華聯龍虎爭霸展現中國功夫

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
一名婦人使用的美白面霜汞含量嚴重超標，因而喪失部分視力。示意圖。(Photo by Nati Melnychuk on Unsplash)

CNN：婦人使用美白面霜成分有毒 全家陷汞中毒危機

2022-11-29 09:24
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

2022-11-30 09:07
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨