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耶魯大學 被控歧視心理疾病學生 逼迫退學

編譯孫梁／綜合30日電
數十名仍在學籍已離校的學生30日控告耶魯大學系統性地歧視有心理疾病的學生，並強迫他們退學。圖為行人行經位於康州紐海文的該校一棟校舍。(美聯社)
數十名仍在學籍已離校的學生30日控告耶魯大學系統性地歧視有心理疾病的學生，並強迫他們退學。圖為行人行經位於康州紐海文的該校一棟校舍。(美聯社)

耶魯大學數十名學生30日指控校方有計畫地歧視有心理疾病的學生，並強迫他們退學。

提告學生包括兩名在校生、三名離校生和一個數十人的校友組織，他們希望在康州聯邦地區法院的提控最終形成集體訴訟。提控學生說，校方人員到醫院探視因為心理疾病而住院的學生，是要求他們主動退學，否則就開除他們。

法庭文件顯示，校方人員2020年探視一個自殺未遂的國際女生時要求她退學，但學生沒有答應。當她出院後發現學校已將她做了退學處理，她不能進入校園，只能在校警陪同下取回個人物品，和在校外與同學道別。

法庭文件還顯示，華盛頓郵報兩周前報導了近30名耶魯學生因有心理疾病而遭到學校歧視，在師生和校友中引起廣泛反響，他們對學校的政策提出質疑。耶魯校長薩洛維(Peter Salovey)保證將修改校方政策，為有心理疾病的學生提供更多資源。

國會參議員馬基(Edward Markey)要求聯邦政府通告各大學，不能歧視因治病而不能上課的殘障和有心理疾病的學生，他在給教育部和司法部的信中引述華盛頓郵報的報導，要求在12月20日前向他提出詳細報告。馬基說，有心理疾病的大學生人數劇增，對此必須要有準備，不能允許一個學生因為殘障而被剝奪受教育的權利。

提控的22歲大三女生艾莉莎·艾布蘭森(Alicia Abramson)說，她多次請求校方為她提供殘障設施的宿舍，聯邦法律也有要求，但都被拒絕。大二期間她患上抑鬱、飲食失調和嚴重失眠，但校方心理健康部門不認為她需要請假，而是給她開藥，說學校規定不能出證明以幫她開假條。當她退學治病時，失去了學生健保和治療機會，在最需要的時候得不到學校的任何幫助。

耶魯發言人表示，學校的政策符合法律法規，也會根據學生情緒和經濟條件的不同而適當調整。

耶魯大學 歧視 教育部

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