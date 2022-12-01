免禁慾1年 同志、雙性戀捐血者擬放寬限制

華爾街日報報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)打算放寬同性戀 與雙性戀者的捐血規定，包括無須「禁慾」一年，這將是1980年代以來二度放寬此一群族的捐血要求。

食藥局 於1980年代禁止同性戀者捐血，因為當時的檢測 技術無法過濾檢驗結果是否含愛滋病毒(HIV)，無法保證血庫供應系統的安全。2015年，FDA准許同性戀和雙性戀者捐血，但前提是前一年內沒有性行為。新冠疫情大流行後，血庫存貨嚴重不足，「禁慾」期縮短為三個月。

預定即將公告實施的新規定要求擬捐血者接受「風險」評估，類似加拿大9月修訂的辦法，填具問卷，答覆個人病歷、往訪地和性活動等問題。

食藥局贊助三大捐血中心研究，針對1600名同性戀和雙性戀者性行為時段與捐血安全與否，詢問在某段時間內其性伴侶人數、性行為型態、是否使用安全套等問題。

事後，捐血研究所所長卡斯特(Brian Custer)提出報告，說收集到的資料極其詳盡，足夠讓大家預見，該如何根據捐血人的個人風險評估，制定安全的捐血規範。

消息人士說，食藥局目前還在草擬個人風險評問卷，可能詢問「最近三個月是否有新的性伴侶？」若無，即可獲准捐血。

美國紅十字會是前述三大捐血中心之一，對擬捐血人不僅檢測愛滋病毒，也檢測B型C型肝炎病毒，若驗出有愛滋病毒的抗體，表示捐血人曾接觸到愛滋病毒。

麻州總醫院、麻省理工學院和哈佛大學瑞岡中心研究所(Ragon Institute)所長沃克(Bruce Walker)也是傳染病專家；他說，目前的檢驗技術無法立即驗出愛滋病毒感染，接觸病毒十天內的感染，大致可以驗出，而十天內感染的機率雖非零，「相當低」，因此他贊成男男性行為者捐血。