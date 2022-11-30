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哥譚電影獎 「媽的多重宇宙」勇奪最佳劇情片 關繼威最佳男配

記者胡玉立／綜合報導
電影「媽的多重宇宙」28日獲得第32屆哥譚獨立電影獎最佳劇情片大獎；華裔演員關繼威(左二)因本片勇奪哥譚獎最佳男配角獎。(路透)
電影「媽的多重宇宙」28日獲得第32屆哥譚獨立電影獎最佳劇情片大獎；華裔演員關繼威(左二)因本片勇奪哥譚獎最佳男配角獎。(路透)

電影媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)28日獲得第32屆哥譚獨立電影獎(Gotham Awards)最佳劇情片大獎；這是這部一推出就大爆冷門的荒誕科幻影片，在好萊塢頒獎季拿下的第一個重要獎項，進一步拉近了該片與奧斯卡獎的距離。華裔演員關繼威(Ke Huy Quan)也因此片勇奪哥譚獎最佳男配角獎。

「媽的多重宇宙」 導演兼編劇關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾·舒奈特(Daniel Scheinert)一起上台領獎；舒奈特發表感言時，特別向亞裔移民社區表示，「亞裔美國人社區、移民社區、想法奇特、承受壓力或悲傷的人，都在歡慶這部電影；這個獎是給你們的。你們的故事很重要；你很重要。」

關繼威則情緒激動地表示，「去年此時，我只希望有份工作；我好不容易有了第二次機會。」童星出道的關繼威第一部片子是1984年上映的「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)；獲得「媽的多重宇宙」電影角色之前，他幾乎放棄了表演生涯。

哥譚獨立電影獎在紐約華爾街舉行，由哥譚電影與媒體學院(Gotham Film & Media Institute)頒發，被視為3月奧斯卡頒獎典禮前一連串儀式、酒會和宣傳的非正式開場。對許多人來說，去年的哥譚獎是新冠疫情肆虐的第一個恢復完全實體舉行的頒獎典禮。

哥譚獎以向製作艱辛的低預算電影致敬而聞名。「媽的多重宇宙」以1400萬元預算拍攝而成，劇情講述一名華裔女性移民捲入一場瘋狂冒險，必須探索其他宇宙來拯救世界。該片今年3月上映時一度不被看好，結果靠著口碑異軍突起，全球票房逾1億元票房，是A24獨立娛樂公司歷來推出票房最高的電影；該片最近另獲得電影獨立精神獎(Film Independent Spirit Awards)提名。

哥譚獎今年將演員貢獻獎頒給現年56歲的喜劇演員亞當山德勒(Adam Sandler)；他今年的作品是廣受歡迎的Netflix籃球喜劇片「必勝球探」(Hustle)。

電影 媽的多重宇宙 移民

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