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沉睡38年 夏威夷世界最大活火山噴發

記者張聲肇／綜合報導
世界最大活火山、夏威夷毛納羅亞山，在當地時間27日晚間11時半開始噴發，這是1984年以來首度噴出岩漿和石灰，山下居民已進入警戒狀態。（美聯社）
世界最大活火山、夏威夷毛納羅亞山，在當地時間27日晚間11時半開始噴發，這是1984年以來首度噴出岩漿和石灰，山下居民已進入警戒狀態。（美聯社）

美國地質調查所公告，夏威夷毛納羅亞(Mauna Loa)山的火山口當地時間27日晚間11點半(美東28日清晨4時30分)開始噴發，這是1984年以來它首度噴出岩漿和石灰，山下居民已進入警戒狀態。

位於大島(Big Island)的毛納羅亞火山是世界最大的活火山，3000年來，約每六年噴發一次，其中一半岩漿還沒流下山頂就停止，但也曾蔓延到山下住宅區，1868年還造成77人死亡。

地質所說，目前岩漿還在山頂，對山下居民不構成威脅，但仍應戒備。地方政府已設立避難中心，以防萬一。

毛納羅亞山頂西北30哩外的凱魯亞-科娜居民，28日一早就在社媒上報告，山頂天空被一片橘色火焰壟罩。1984年那次噴發，持續了三周，未釀成人命災禍；這次會延續多久，地質所未做預測。國家公園管理局說，這次噴發距上次，是歷來最長的「間歇期」。

地質所9月就測出毛納羅亞主峰底下的岩層發生好幾十次地震，但規模不到把地層岩石往上推的威力；火山底部地震可以預告好幾個月後是否導致火山口噴發。

測到地震後，公園管理局已關閉通往海拔1萬3600呎山頂的通路，以策安全；噴發前一天內，地質所測出幾十次地震，最大的規模有4.2。檀香山氣象局28日早上對大島居民發布石灰漫飛警報，火山口附近最多可達四分之一吋，有呼吸道症狀的人最好不要外出。

1984年火山噴發冒出的岩漿雖不曾傷人，卻一路燒毀一切，融掉築堤，幸好在島上最大的希洛(Hilo)鎮外4.5哩處止步，沿路茂密的植物叢，是阻擋岩漿的功臣。1868年的噴發，曾引起海嘯和山崩，造成77人死亡。

地質所官員說，大約7000萬年前，地底長達200哩的高溫帶融化岩石，往上堆積，形成夏威夷群島。這些岩漿上升到最表面的地方，譬如這次的火山口噴發，就是地底岩石融化的最後出口。

夏威夷群島共有六座活火山，其中奇勞夷(Kilauea)火山曾在2018年噴發，大量岩漿湧到大島住宅區的街上，迫使數百居民迅速撤離。

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