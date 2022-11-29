我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

有鉛中毒風險 Green Sprouts上萬幼兒奶瓶、水杯召回

編譯周芳苑／綜合28日電
專為嬰兒產製天然材質用品的Green Sprouts公司，召回約1萬500個瓶子和杯子，因為這些用品如果底座破裂，嬰兒可能接觸到含鉛材料。（政府網站）
專為嬰兒產製天然材質用品的Green Sprouts公司，召回約1萬500個瓶子和杯子，因為這些用品如果底座破裂，嬰兒可能接觸到含鉛材料。（政府網站）

聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)表示，專為嬰兒產製天然材質用品的Green Sprouts公司召回約1萬500個瓶子和杯子，因為這些用品如果底座破裂，嬰童可能接觸到含鉛材料。

消委會稱，Green Sprouts公司意識到部分不銹鋼瓶和杯子底部可能破裂並露出含鉛焊料，自願召回這些產品；年幼兒童一旦攝入鉛質將中毐、有損健康。

該委員會稱，Green Sprouts已收到七份瓶子底部破裂的報告，幸無傷亡報告。

總部位於北卡羅來納州的Green Sprouts在網站發表聲明稱，先前並不知道其不銹鋼吸管瓶、吸管杯的含鉛成份可能被碰觸到，如今既然意識到了，當然要自願召回，承擔召回成本，因為顧客的健康和安全必須擺在第一位。

該公司表示，杯子帶有含鉛焊點的部分通常不會被碰觸到，因此，產製過程中負責審查產品的安全實驗室並未針對該部位進行測試，但將確保不用鉛作為焊接材料。

Green Sprouts表示，被召回產品的蓋子和噴嘴仍可與該公司其他杯子和瓶子搭配使用。

根據委員會，2020年1月到今年9月，被召回產品在Buy Buy Baby和全食超市(Whole Foods)以及網路商店亞馬遜(Amazon)銷售；風險產品底部印有追蹤編號29218V06985、35719V06985和33020V06985。

這些杯子和瓶子有6盎司和8盎司兩種尺寸，顏色有淺綠、綠、海軍藍和粉色。Green Sprouts表示將退款給顧客。

北卡羅來納州 亞馬遜 Amazon

上一則

小飛機撞馬州輸電塔 2人重傷12萬用戶停電

下一則

FTX風暴擴大 BlockFi聲請破產 債權人估逾10萬

延伸閱讀

你家有嗎？上萬幼兒奶瓶、水杯「有鉛中毒風險」召回

你家有嗎？上萬幼兒奶瓶、水杯「有鉛中毒風險」召回
環團壓力 全食超市停售緬因龍蝦 地方有異見

環團壓力 全食超市停售緬因龍蝦 地方有異見
感恩節料理火雞易引發火災 油炸前先解凍

感恩節料理火雞易引發火災 油炸前先解凍
感恩節廚房火災多 油炸火雞易爆炸

感恩節廚房火災多 油炸火雞易爆炸

熱門新聞

已故網路鞋商Zappos華裔執行長謝家華。(美聯社)

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

2022-11-28 09:29
密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯