有鉛中毒風險 Green Sprouts上萬幼兒奶瓶、水杯召回

專為嬰兒產製天然材質用品的Green Sprouts公司，召回約1萬500個瓶子和杯子，因為這些用品如果底座破裂，嬰兒可能接觸到含鉛材料。（政府網站）

聯邦消費者產品安全委員會(U.S. Consumer Product Safety Commission)表示，專為嬰兒產製天然材質用品的Green Sprouts公司召回約1萬500個瓶子和杯子，因為這些用品如果底座破裂，嬰童可能接觸到含鉛材料。

消委會稱，Green Sprouts公司意識到部分不銹鋼瓶和杯子底部可能破裂並露出含鉛焊料，自願召回這些產品；年幼兒童一旦攝入鉛質將中毐、有損健康。

該委員會稱，Green Sprouts已收到七份瓶子底部破裂的報告，幸無傷亡報告。

總部位於北卡羅來納州 的Green Sprouts在網站發表聲明稱，先前並不知道其不銹鋼吸管瓶、吸管杯的含鉛成份可能被碰觸到，如今既然意識到了，當然要自願召回，承擔召回成本，因為顧客的健康和安全必須擺在第一位。

該公司表示，杯子帶有含鉛焊點的部分通常不會被碰觸到，因此，產製過程中負責審查產品的安全實驗室並未針對該部位進行測試，但將確保不用鉛作為焊接材料。

Green Sprouts表示，被召回產品的蓋子和噴嘴仍可與該公司其他杯子和瓶子搭配使用。

根據委員會，2020年1月到今年9月，被召回產品在Buy Buy Baby和全食超市(Whole Foods)以及網路商店亞馬遜 (Amazon )銷售；風險產品底部印有追蹤編號29218V06985、35719V06985和33020V06985。

這些杯子和瓶子有6盎司和8盎司兩種尺寸，顏色有淺綠、綠、海軍藍和粉色。Green Sprouts表示將退款給顧客。