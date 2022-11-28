環團壓力 全食超市停售緬因龍蝦 地方有異見

出於環保考量，全食超市決定停售緬因龍蝦。(美聯社)

電商巨頭亞馬遜全資擁有的高端雜貨集團全食超市(Whole Foods Market)決定停止售賣緬因州 龍蝦後，觸發了環保組織與新英格蘭地區政客及漁民之間的爭拗。

兩個旨在保護海洋生態國際非營利組織︰海洋管理委員會(Marine Stewardship Council)及海鮮監察( Seafood Watch) 早前決定不再給美國龍蝦捕撈業認證後，全食超市集團決定全國數百家分店停止售賣來自緬因灣(Gulf of Maine)的龍蝦。

這兩個組織擔憂漁民使用的捕撈漁具，對北大西洋稀有的露脊鯨構成風險，特別是繩網造成的纏繞，更是鯨魚最大的生命威脅。

全食超市集團上周發出停售緬因州龍蝦的聲明表示，它會繼續監測情況，與供應商、漁業及環保團體保持合作。

美國環境研究與政策中心拯救野生動物運動的成員卡特(Virginia Carter)認為，全食超市的決定，是保護高度瀕危鯨魚的一個重要行動。

她指出，現存的北大西洋露脊鯨不足340頭，除非情況獲得改善，否則會走向滅絕。

但作為美國最大龍蝦撈捕業所在的緬因州，政治人物及漁業組織則猛烈抨擊全食超市。民主黨籍州長米爾斯(Janet Mills)及緬州四個國會議員發出聲明指出，緬因州漁民多年來一直妥善管理及保護鯨魚，但海洋管理委員會仍然決定停止對緬因灣龍蝦認證。

聲明說，海洋管理委員會與零售商 只是盲目依隨被誤導的環保組織建議，而不是根據科學作決定。

全食超市並不是第一家因為可持續性問題而將龍蝦下架的零售商。總部位於加州 的海鮮監察，將美國及加拿大的捕撈龍蝦列入避免食用的「海鮮紅色名單」後，提供網上食品訂購服務的HelloFresh，今年9月起停止銷售龍蝦。