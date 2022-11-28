我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國為何激起「白紙革命」？烏魯木齊延燒出反封控之怒

不見得是長春藤？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

環團壓力 全食超市停售緬因龍蝦 地方有異見

編譯盧炯燊／綜合2７日電
出於環保考量，全食超市決定停售緬因龍蝦。(美聯社)
出於環保考量，全食超市決定停售緬因龍蝦。(美聯社)

電商巨頭亞馬遜全資擁有的高端雜貨集團全食超市(Whole Foods Market)決定停止售賣緬因州龍蝦後，觸發了環保組織與新英格蘭地區政客及漁民之間的爭拗。

兩個旨在保護海洋生態國際非營利組織︰海洋管理委員會(Marine Stewardship Council)及海鮮監察( Seafood Watch) 早前決定不再給美國龍蝦捕撈業認證後，全食超市集團決定全國數百家分店停止售賣來自緬因灣(Gulf of Maine)的龍蝦。

這兩個組織擔憂漁民使用的捕撈漁具，對北大西洋稀有的露脊鯨構成風險，特別是繩網造成的纏繞，更是鯨魚最大的生命威脅。

全食超市集團上周發出停售緬因州龍蝦的聲明表示，它會繼續監測情況，與供應商、漁業及環保團體保持合作。

美國環境研究與政策中心拯救野生動物運動的成員卡特(Virginia Carter)認為，全食超市的決定，是保護高度瀕危鯨魚的一個重要行動。

她指出，現存的北大西洋露脊鯨不足340頭，除非情況獲得改善，否則會走向滅絕。

但作為美國最大龍蝦撈捕業所在的緬因州，政治人物及漁業組織則猛烈抨擊全食超市。民主黨籍州長米爾斯(Janet Mills)及緬州四個國會議員發出聲明指出，緬因州漁民多年來一直妥善管理及保護鯨魚，但海洋管理委員會仍然決定停止對緬因灣龍蝦認證。

聲明說，海洋管理委員會與零售商只是盲目依隨被誤導的環保組織建議，而不是根據科學作決定。

全食超市並不是第一家因為可持續性問題而將龍蝦下架的零售商。總部位於加州的海鮮監察，將美國及加拿大的捕撈龍蝦列入避免食用的「海鮮紅色名單」後，提供網上食品訂購服務的HelloFresh，今年9月起停止銷售龍蝦。

緬因州 零售商 加州

上一則

感恩節無大片、票房冷清 期待阿凡達救援

下一則

Space X載番茄種子升空 太空站試種 估明年春嘗鮮

延伸閱讀

「間諜白鯨」留挪威 英富豪設保護區

「間諜白鯨」留挪威 英富豪設保護區
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
筷活林感恩回饋十載隆情 特惠套餐 + 精緻燒臘 火力全開

筷活林感恩回饋十載隆情 特惠套餐 + 精緻燒臘 火力全開
聖蓋博希爾頓 感恩節海陸套餐及鐵板燒午餐

聖蓋博希爾頓 感恩節海陸套餐及鐵板燒午餐

熱門新聞

密蘇里大學研究顯示，熱門的抗衰老維他命「煙酰胺核糖」，可能增加罹患乳癌及腦轉移瘤的風險。圖為販售各種維他命及營養補充劑的商店。（Getty Images）

密蘇里大學動物實驗研究：抗衰老維他命恐增罹癌風險

2022-11-21 20:07
饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。(美聯社)

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

2022-11-25 11:11
抖音(TikTok)華裔用戶史蒂芬妮(Stephanie)。(截取自抖音用戶@lycheemarteenee)

影／西雅圖非裔婦喊話華裔女子：去吃狗肉配飯

2022-11-24 15:20
前總統川普。美聯社

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

2022-11-25 11:39
馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

2022-11-26 11:42
時事評論員、華盛頓郵報前任國會記者瑞秋‧貝德(Rachael Bade)說，很多人都認為以前總統川普喜歡受到矚目的個性，一定會重返推特(Twitter)，而川普回到推特則等於是推特新老闆、科技富豪馬斯克(Elon Musk)送給民主黨的「禮物」。美聯社

國會記者：川普重返推特等於馬斯克送禮給民主黨

2022-11-21 09:35

超人氣

更多 >
中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁
Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝
在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵
洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友

洛縣華人單親媽殞命車禍 2歲兒重傷 在美獨居無親友
上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者

上海烏魯木齊中路 27日晚警方開始逮捕抗議者