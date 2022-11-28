Space X載番茄種子升空 太空站試種 估明年春嘗鮮

NASA將在國際太空站試種太空番茄，工作人員也在地面種植了同品種番茄，作為對照組。(NASA)

因天氣而延後發射的太空探索科技公司（SpaceX ）貨運太空船，上周末下午2點20分左右成功發射升空，將運送一批補給品到國際太空站，其中包括全新太陽能電池板、冰淇淋、感恩節美食等等，同時還攜帶了矮番茄種子，準備在太空站種植「太空蕃茄」並同步進行一系列科學實驗。

此行是SpaceX與美國太空總署（NASA ）數十億元交易合作的其中一環；過去十年來，SpaceX已為太空站進行20多次補給任務，今年是SpaceX最繁忙的一年。這次攜帶的新太陽能電池板，將在11月29日和12月3日太空人 出艙安裝在浮動實驗室外，為空間站提供動力。

這趟載運的豐富物資有許多與健康相關，其中「月球顯微鏡套裝組」（Moon Microscope kit）是可攜式手持顯微鏡，可讓太空人收集血液樣本圖像，發送給地球上的飛行外科醫生進行診斷和治療。

此外，為了讓每位太空人在近地軌道上的國際太空站停留半年期間獲得足夠營養、維持身體健康，太空站除了有預先包裝好的食物外，也設法供應生鮮農作物，只是往往供不應求。

這幾年來，太空人在國際太空站陸續種植和品嚐了不同類型的生菜、蘿蔔和辣椒。現在，他們即將進行太空番茄種植實驗；未來的太空沙拉配料，可望因此添加一些矮番茄，特別是紅羅賓番茄（Red Robin）。

NASA國際太空站計畫首席科學家兼研究整合辦公室副經理科斯特洛（Kirt Costello）說：「為太空人提供營養，並且有各種類型植物作為營養來源，對NASA的長途探索來說，是相當重要的。」

這次SpaceX為太空站帶去的矮番茄種子，將以兩種不同光照處理下生長，測量可收穫番茄數量及植物營養價值和味道。地球上也將種植實驗對照組，評估零重力環境對番茄生長的影響。

NASA太空作物生產科學家兼番茄研究首席研究員馬薩（Gioia Massa）說：「蕃茄是我們蔬食團隊的新嘗試，將研究如何在不過度澆水的情況下，讓植物保持水分充足。」太空蕃茄將在明年春天首度接受口味測試。

「蕃茄未來會是月球上的好作物，」馬薩說：「它們營養又美味，太空人應該會很興奮在那裡種植它們。」