火星毅力號挖到岩石含水分 採樣本尋生命體跡象

去年降落火星表面的探測車毅力號最近挖掘到的岩石樣本顯示，火星曾經含有豐富水分，令科學家大為振奮。(路透)

去年2月18日成功降落火星 表面的「毅力號 」(Perseverance)探測車，最近傳出令人振奮的消息。

太空總署(NASA )說，毅力號在火星上所挖掘到的岩石樣本顯示曾含有豐富水分的跡象，以及可以做為構成我們已知生命型態基礎的有機分子。毅力號目前的發現和三項相關研究，23日分別刊登於三家先進科學期刊上。科學家表示，如果火星古代曾有生命體存在，這些岩石樣本將可提供足以佐證的正確化學配方。

毅力號的降落地點「耶澤羅撞擊坑」，是大約35億年前一次隕石撞擊所遺留下的巨大淺坑，直徑約30哩。科學家從火星軌道所攝得的影像辨識出撞擊坑邊緣有河流匯入湖泊所形成的扇形沉積區殘餘痕跡，證明當地曾經是大片水域。星球地質學家因此預期撞擊坑的地面會滿布過去湖泊所遺留下來的沉積岩。

出人意料之外的是，毅力號所採集到的岩石樣本不是沉積岩，而是火山岩。「即使過去曾有過沉積岩，現在也已經消失了，」德州農工大學(Texas A&M University)地質學者泰斯(Michael Tice)指出，「這表示湖泊並未持續太長的時間。」

這項發現可能會令許多火星生命論擁護者大失所望，因為我們所知的生命體需要水分才能形成，如果湖泊存在的時間不夠久，就不足以讓生命體紮根，更遑論進化成更複雜的生命型態。

但火山岩也有其意義和價值，因為它保存了大量關於火星地質歷史的資訊。NASA過去歷次火星任務已經證實了這顆行星上曾經出現過有機物質，其本質和化學組成則有待進一步研究。「這些岩石每次歷經水分浸潤時都會維持一小群的微生物聚落，」泰斯表示，「但我們無從得知其究竟除非把這些樣本送回地球來研究。」

毅力號所收集的岩石樣本都暫時儲存於管狀容器內，等待後送回地球，但這是另一項艱鉅的多階段任務。NASA和歐洲太空總署(European Space Agency)計畫發射另一台載具去和毅力號會合，收取岩石樣本容器，再用火箭發射到火星軌道上；屆時將有一艘太空船在軌道上待命，接收樣本容器，然後返航地球。

整個後送計畫的時間表尚未確定，但NASA希望最快能在2030年代初期將火星岩石樣本帶回地球。