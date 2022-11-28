史上最貴藥物1劑350萬元 「Hemgenix」治療B型血友病患

FDA上周批准用於治療B型血友病的藥物「Hemgenix」上市，該藥物每劑售價為350萬元，成為有史以來最昂貴的藥物。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )上周批准用於治療B型血友病的藥物「Hemgenix」上市，不久後，開發開藥物的CSL Behring宣布，該藥物每劑售價為350萬元，成為有史以來最昂貴的藥物。

「每日郵報」報導，目前典型的血友病患療法，是定期前往醫院接受靜脈注射，讓凝血功能盡可能達到足以發揮效果的水準。

Hemgenix的不同之處在於，其藥液為一組基因編碼，只要注射一劑進人體內，就能讓肝臟造出消失的凝血因子；在試驗過程中，一年內發生大出血的機率減少逾半，94%的受試者自此不再需要接受靜脈注射。

美國的藥物價格對患者而言，普遍都高不可攀，因此大多數的處方藥成本由保險支付；雖然Hemgenix的價格幾近天價，不過CSL Behring表示，該藥物可以減少血友病患大出血的機率與靜脈注射治療次數，因此長期下來能夠節省醫療保健成本。

生技業投資 公司Loncar Investments執行長隆卡爾(Brad Loncar)也表示，Hemgenix後市有兩大優勢，首先是目前的療程本來就所費不貲，再來是血友病患終身都活在大出血的恐懼中。

FDA則在批准書上說，新的療法「對苦於疾患的民眾來說，這是新型療法開發的重要進展」；歐美約有1600萬名B型血友病患者，發生率為四萬分之一，不過在所有各類型的血友病中，B型只占其中的15%，最常見的A型患者數是B型的四倍。

涉及到基因編碼的藥物通常非常昂貴，其他例子還包括由諾華(Novartis)2019年得到批准、治療嬰兒脊髓性肌肉萎縮症(Spinal muscular atrophy)的「諾健生」(Zolgensma)，標價210萬元。

藍鳥生物(Bluebird Bio)今年得到批准、治療乙型地中海型貧血(Beta thalassemia)的Zynteglo，其標價更達到280萬元。

血友病的成因為體內缺乏凝血因子，導致患者在血管破裂後難以止血，若傷口過大或是傷及重要器官，有可能無法及時止血而死。