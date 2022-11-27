「先買後付」策略奏效 黑五網購91億元破紀錄

暢銷的電玩遊戲「要塞英雄」。(美聯社)

Adobe數據分析顯示，今年感恩節次日的「黑色星期五 」網路消費總額創紀錄，達到91億2000萬元；「黑五 」整體網路銷售額比去年同期增長2.3%。消費者面對通貨膨脹和商品價位高漲，仍然買氣暢旺，「先買後付款」(Buy Now Pay Later)的靈活付款方案是一大功臣。

自19日開始的這周與前一周相比，消費者使用「先買後付款」的比率增加78%，「先買後付」收入在同期增長81%；眾多消費者在「黑五」聰明選擇靈活付款計劃，對抗通膨、減輕一次失血太多的財務壓力。「黑五」的手機 訂單也打破了紀錄，有48%的網路銷售是使用智能手機完成，高於去年的44%。

Adobe表示，「黑五」整體網路銷售額比去年同期增長2.3%，貢獻最大的是電子產品類；當日線上銷售額比10月平均一日銷售額飆升221%。另一廣受消費者歡迎的類別是玩具類，銷售額增長高達285%，運動器材也增長218%。

今年熱門產品包括遊戲機、無人機、Apple MacBook、Dyson產品、電玩遊戲「要塞英雄」 (Fortnite)、「機器磚塊」(Roblox)、妙妙犬布麗 (Bluey)、Funko Pop！玩偶和迪士尼「魔法滿屋」（Encanto）等等。

事實上，感恩節當天的消費力道也很強勁，網路消費總額創下52億9000萬元歷史新高，同比增長2.9%。根據Adobe數據，消費者平日上網消費總額為20億至30億元。

對期盼未來幾周假期銷售長紅的所有零售商來說，這些數字是令人振奮的指標。畢竟，之前有關假期銷售前景的預測一直都很低迷。

Adobe報告顯示，儘管「黑色星期五」已結束，但這個周末的電子商務活動仍將保持強勁。預計在今年最大的線上購物日「網路星期一」（Cyber Monday）到來前，消費者周六將花費45億2000萬元，周日將花費49億9000萬元。至於今年的「網路星期一」可望推動112億元消費，較去年同期增長5.1%。