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禽流感疫情蔓延46州 5054萬隻禽鳥死亡 創歷年新高

編譯洪毅／綜合25日電
農業部數據顯示，今年以來禽流感疫情已造成5054萬隻禽鳥死亡，創下歷史之最。由於大量火雞因禽流感遭到撲殺，使得感恩節前夕，火雞肉與雞蛋價格一起衝上新高。(路透)
農業部數據顯示，今年以來禽流感疫情已造成5054萬隻禽鳥死亡，創下歷史之最。由於大量火雞因禽流感遭到撲殺，使得感恩節前夕，火雞肉與雞蛋價格一起衝上新高。(路透)

農業部24日發布的數據顯示，今年以來禽流感疫情已造成5054萬隻禽鳥死亡，已打破2015年全年5050萬隻的紀錄，創下歷年疫情之最，也是美國有史以來最嚴重的動物公衛災難，在感恩節又逢通膨的當下有如雪上加霜。

禽鳥染上禽流感後死亡率極高，不過聯邦疾病防治中心(CDC)表示，目前流行的病毒幾乎不會對人體造成影響，但民眾仍應避免直接接觸可能感染禽流感的動物或屍體。

今年的禽流感疫情從2月開始爆發，如今已蔓延46個州，除野鳥外，如雞、鴨、火雞等家禽受到感染，尤其是為避免情傳播，一隻家禽染疫，往往整個養殖場撲殺，且美國的養殖場養殖數量動輒在百萬隻以上，是禽鳥死亡數如此之高的主因。

禽流感通常透過染疫禽鳥的糞便、羽毛，或直接接觸等途徑傳染；農業部表示，2015年禽流感疫情爆發後，養殖戶紛紛採取行動，避免養殖場內的家禽接觸到野鳥，並加強清潔措施。

2015年，30%的禽流感病例感染源可追溯到野鳥，而在今年，此數字達到85%，顯示「防不勝防」的程度；農業部首席獸醫羅斯瑪麗·西福德(Rosemary Sifford)表示，野鳥的遷徙活動造成病毒傳播如此廣泛。

更嚴峻的是，爆發禽流感疫情的家禽養殖場中，70%為火雞養殖場，在感恩節前夕，需求高升及通膨嚴峻，讓火雞肉與雞蛋價格一起衝上歷史新高，加劇民眾的荷包負擔。

農業部表示，他們正在研究以火雞養殖場為主的病例，希望能在此災難過後更加精進於防範下一波禽流感疫情。

除美國外，目前英國及歐陸也遭逢史上罕有的嚴峻禽流感疫情，在英國，部分超市甚至祭出雞蛋限購規定，以避免嚴重缺貨。

流感 疫情 農業部

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