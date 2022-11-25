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感恩節「誤會」 婆孫連7年聚餐…只因一則錯傳簡訊

記者張聲肇／綜合報導
辛頓22日在推特上傳了一張他和鄧曲於Cheesecake Factory餐廳外的合影，這是他們婆孫連續第七年感恩節聚會。(取自Jamal Hinton Twitter)
辛頓22日在推特上傳了一張他和鄧曲於Cheesecake Factory餐廳外的合影，這是他們婆孫連續第七年感恩節聚會。(取自Jamal Hinton Twitter)

非洲裔青年辛頓(Jamal Hinton)22日在推特上傳了一張他和白人婦女鄧曲(Wanda Dench)於「芝樂坊」(Cheesecake Factory)餐廳外頭合照的照片，並說這是他們婆孫連續第七年感恩節會面。

推文底下立刻湧入大量留言，表示歡樂與興奮；一則說，「這種聚會就是需要的感恩節傳統。」有幾位網友說，每年此刻，他們都在期盼著這美好故事的重演；另一名說，Hallmark電視頻道該拍一部電影，闡述辛頓和鄧曲真實的感恩節意義。

故事要從2016年說起，鄧曲發簡訊給孫子，卻意外傳到當時17歲的辛頓手上。簡訊說，11月24日下午3時，請來她家享用感恩節大餐。辛頓回問，邀請人是誰？她回，「你祖母，」還附上一個老太太的表情符號(emoji)。

辛頓要求鄧曲回他一張本人照片，她送過去一張自拍照；他回說，妳不是我的祖母，但也附上一張自己的照片，並問，「這樣，我還可以過來吃飯嗎？」

他收到的回覆是：「當然可以，餵飽大家就是祖母最拿手的事。」

辛頓將這段巧遇上傳到社群媒體，立刻成為轟動網路的故事。

2020年新冠疫情爆發，鄧曲的先生隆尼(Lonnie Dench)那年春天也不幸染疫。辛頓獲悉後，在推特上替他集氣祝福；隆尼過世後，他也轉告推特粉絲，「鄧奶奶告訴我，他收到大家的祝福後，滿臉笑容，所以，我要感謝大家的支持」。

鄧曲說，她感到這段緣分是「命運的安排」，辛頓教會了她「年齡絕對不是障礙。我愛自己的孫子和孩子，可是大家都在不同世代，緬懷不同事物，但辛頓出現後，我先生、我、他、他女友四人整年都會一起外出聚餐，忘了時光流逝」。

推特 社群媒體 疫情

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