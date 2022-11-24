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「黑五」只有美國人想購物 歐洲消費者想省一點

編譯季晶晶／綜合外電
美國「黑色星期五」25日登場。（美聯社）
美國「黑色星期五」25日登場。（美聯社）

波士頓諮詢集團（BCG）新近對歐美九個國家的調查研究顯示，今年的黑色星期五購物節，只有美國人打算增加消費，歐洲消費者計劃少花錢，減幅比起去年幾達五分之一。

根據BCG公布的「黑色星期五消費者信心調查」圖表，他們在10月訪調九國共9,207人，發現在每年都大打折扣的黑色星期五購物節，全球消費者計劃支出平均355美元，這個金額比起去年少5%，除美國之外，其他國家的消費者都受通膨影響勒緊腰帶。BCG去年訪調了7,598人。

在已陷入衰退的英國，消費者計畫支出的縮減幅度高達18%，在所有國家裡最大，其次是德國和法國的15%，再來是西班牙的13%。

在這份調查裡，美國人是唯一與眾不同的，預期今年會增加支出達6%。

此時正值全球經濟前景黯淡，尤其在歐洲，俄烏戰爭打了九個月，能源價格飆高且經濟成長受創。零售業者已因防疫封鎖掙扎了許久，現在又承受沉重壓力，努力吸引對價格敏感的消費者。業者可能延長打折，為手頭有錢可花的消費者增加血拚機會。

另根據英國支付處理公司Barclays Payments，在黑色星期五之前的一周，英國購物交易筆數年增3.8%。該公司商務解決方安執行總監Kristy Morris表示，這可能意味消費者更傾向分散購買至涵蓋整個耶誕節期間，「有一部分可能是將一些耶誕採購提前，消費者想更精明地安排耶誕購物支出」。

今年的黑色星期五購物節僅美國人打算增加消費。(取材自波士頓諮詢集團)
今年的黑色星期五購物節僅美國人打算增加消費。(取材自波士頓諮詢集團)

黑色星期五 英國 耶誕節

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