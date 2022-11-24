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美爆發史上最嚴重禽流感 恐續「推升蛋價」

美爆發史上最嚴重禽流感 恐續「推升蛋價」

編譯林奇賢／綜合外電
美國今年爆發史上最嚴重的禽流感，破紀錄的禽類死亡，導致雞蛋供應吃緊。（路透）
美國今年爆發史上最嚴重的禽流感，破紀錄的禽類死亡，導致雞蛋供應吃緊。（路透）

美國今年爆發史上最嚴重的禽流感疫情，超過5,000萬隻禽鳥罹病喪生或遭撲殺，創下新紀錄，可能導致雞蛋供應更加吃緊，讓10月年比已飆漲43%的蛋價更上層樓。

美國農業部24日公布的數據指出，今年禽流感已導致美國5,054萬隻禽鳥死亡，超越2015年的5,050萬隻紀錄，成為美國史上最致命的禽流感疫情。

農業部的數據顯示，這波禽流感疫情始於2月，46州的家禽與非家禽類禽鳥遭感染，禽鳥通常在感染禽流感後死亡，而且當局在發現有病例後，也會撲殺整個雞群，以遏制疫情蔓延，而在蛋雞場的雞群可能超過100萬隻。

這麼多禽鳥死亡，也使蛋價、火雞肉價格創新高，加劇消費者面臨的通膨苦痛，也提高美國人慶祝感恩節的成本。

農業部依10月消費者物價指數（CPI）數據彙編的展望報告指出，10月蛋價比去年同期大漲43%，若跟9月相比則漲逾10%。在各項食品類別中，蛋價的年增幅和月增幅都是最大。

產業刊物出版商Urner Barry蛋市記者里斯波利說，美國近期爆發的禽流感，重擊蛋雞產業。同時，美國消費者正採購大量的雞蛋來過感恩節假期。

歐洲和英國也正面臨歷來最嚴重的禽流感疫情。在雞蛋供應受擾後，一些英國超市限制消費者能購買的雞蛋數量。

流感 疫情 雞蛋

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