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黑色星期五將登場 零售商卯足勁促銷拉抬買氣

編譯簡國帆／綜合外電
美國「黑色星期五」將在25日登場。（美聯社）
美國「黑色星期五」將在25日登場。（美聯社）

美國「黑色星期五」將在24日感恩節的隔天25日登場，傳統上被認為是為年底購物旺季揭幕，今年面對通膨高漲的消費者，將更精打細算，聚焦於折扣優惠，特別是調查顯示，消費者會在「黑五周末」到「網購星期一」期間支出50%的年底購物季預算，正提高了黑色星期五購物季對零售商的重要性。

Deloitte透視全球部門主管賽茲（Rod Sides）指出，Deloitte上月的消費者調查顯示，民眾打算在黑色星期五到隔周一「網購星期一」（25~27日）的三天期間，支出50％的年底購物季預算，高於去年同期的43%。

調查指出，購物者平均會在感恩節、黑色星期五、網購星期一花費500美元，比去年同期增加12%，光是黑色星期五，民眾預料就將平均花205美元，高於去年同期的190美元。

調查也發現，這段期間的購物活動將與「新冠疫情爆發前相當」，80%的受訪者打算在這段期間購物，高於去年71%。即便採購人潮未在黑色星期五湧現，民眾也會轉向網購，Deloitte的調查顯示，消費者計劃花在網購的金額比率為16%，約與實體店面購物的17%差不多，

Adobe預測，黑色星期五的網購銷售將略高於90億美元，約比去年同期增加1%。該公司預測，今年整體年底購物季的支出將年增2.5%，但這個數據未經通膨調整，意味著銷量可能下滑。

全美零售聯盟（NRF）已預測，今年整體年底購物季業績將介於9,426億~9,604億美元，再創紀錄，部分原因是售價上漲。

物價上漲，也代表消費者將更聚焦於促銷折扣，拉高對折扣產品的需求，促使零售商紛紛加碼促銷，力拚提振買氣並出清過多的庫存。沃爾瑪本周開始黑色購物節的虛實通路折扣，一些遊戲只要15美元，衣服售價更下探13美元，蘋果的Beats售價79美元起，智慧電視售價甚至不到230美元

目標百貨（Target）的樂高玩具和嬰兒用品等產品售價折扣多達40%，Element的65吋智慧電視只要300美元，比平常的629美元便宜一半以上，Dyson吸塵器約要價430美元，便宜了150美元。

一些分析師認為，消費者在被促銷折扣吸引之下，最後可能買更多。追蹤人流數據的Placer.ai調查顯示，超過75%的消費者規劃的今年購物金額，至少會與去年持平，一些消費者將比去年更依賴「先買後付」的信用支付選項。

黑色星期五 預算 零售商

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