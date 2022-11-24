喬州高院 維持懷孕6周禁墮胎

喬治亞州最高法院23日推翻下級法院的裁決，裁定該州絕大多數懷孕六週後禁墮胎令生效。圖為該州女權團體稍早在該州亞特蘭大市示威。(美聯社)

喬治亞州高等法院23日做出重大裁決，維持懷孕六周後禁止幾乎所有墮胎 的禁令，推翻了下級法院封殺執行2019年州法的裁決，使墮胎禁令得以重新生效。

喬州 福頓郡(Fulton)高等法院法官麥伯尼(Robert McBurney)原先在15日裁決，認為州議會2019年禁止懷孕六周後墮胎的法律違法，禁止執行，准許墮胎診所恢復懷孕六周後的墮胎手術 預約。

麥伯尼的裁決指出，聯邦最高法院6月推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)和終止連敗的墮胎保護後，墮胎法出現了翻天覆地的變化；麥伯尼沒有對未來的墮胎禁令是否違反喬州憲法做出裁決，認為州議會可重新審議和通過新法。

聯邦高院終止對墮胎的聯邦保護，將墮胎合法與否交各州決定一個月後，喬治禁止懷孕六周後幾乎所有墮胎的禁令7月開始生效。

州檢察長辦公室對麥伯尼法官的裁決，迅速上訴，23日得到州高等法院批准。

檢察長辦公室的上訴說，州法被封殺不得執行，使喬州受到嚴重且無法彌補的傷害，尚未出生的嬰兒每天都面臨危險。

墮胎維權組織和墮胎診所反駁說，繼續執行墮胎禁令是傷害女性，她們懷孕期間面臨嚴重的醫療風險，以及違背自己意志的分娩。

維權組織還表示，喬州不能認為下級法院的裁決是傷害，因為麥伯尼法官清楚地表示，失去聯邦的墮胎保護後，州議會可通過類似的禁令。