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感恩節火雞價格飆 Z世代改吃披薩

編譯周芳苑／綜合23日電
受通膨影響，今年的感恩節大餐花費增加，許多年輕人捨棄傳統的火雞大餐，以披薩取代。圖為費城一家超市在感恩節前未賣出的冷凍火雞。(美聯社)
受通膨影響，今年的感恩節大餐花費增加，許多年輕人捨棄傳統的火雞大餐，以披薩取代。圖為費城一家超市在感恩節前未賣出的冷凍火雞。(美聯社)

根據調查，通貨膨脹下，感恩節晚餐平均價格由53元飆漲到64元，在美國，20%的人表示負擔不起，1990年代末至2010年代初期出生的Z世代年輕人紛紛以披薩代替火雞。

若干民意調查顯示，今年人們回家過節和家人共聚吃飯不得不因為消受不起高物價而做出改變。

五分之一受訪者表示擔心無法支付感恩節晚餐費用，高達 88%的人說，至少縮減一道菜。

年輕人趁著感恩節與朋友相聚慶祝「友誼節」(Friendsgiving)，約 33%今年將以比薩代取昂貴的火雞，僅24%的人表示如常吃火雞。

根據線上資產管理及投資理財顧問服務業者 Personal Capital 調查，年輕人對過節準備大餐特別感到有壓力，54%的Z 世代受訪者及 51%千禧世代受訪者對支付感恩節費用感到壓力；年長者似乎不太擔心費用，僅 33% 的 X 世代表示會為了支付餐費感到壓力，戰後嬰兒潮有壓力的比例為39%。

根據消費者物價指數(CPI)，10 月雜貨成本上漲 12.4%，美國人不得不尋找便宜替代品。

根據美國農場局聯合會 (American Farm Bureau Federation) 調查，2021 年全美節日晚餐平均費用為 53.31 元，今年上漲至64.05 元。

由於通貨膨脹率在7.7%高點徘徊，餡料、紅薯、蔬菜、南瓜派和幾乎所有感恩節常見食品價格齊聲飆漲；漲幅最大的是不可或缺的火雞，目前單價漲至28.96 元、相當於每磅 1.81 元。

51% 受訪者表示將維持相同的聚會規模，但 34% 將減少邀請對象；近半Z世代表示，今年聚會將縮小。

失業者慶祝友誼節而非享用正統感恩節大餐的機率比未失業者高 17%。

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