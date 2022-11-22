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華裔科學家：10年內人類可住月球

編譯彭尚興／綜合21日電

太空總署(NASA)上周發射的獵戶星座號(Orion)太空艙已經抵達距離月球表面大約80哩的軌道，並且成功飛繞月球背面。「在這個十年結束之前，我們要送人類上月球居住，」獵戶星座計畫經理霍華·胡(Howard Hu)表示。

「我們不但要把人類送上月球，讓他們降落在月球表面，還要建立基礎設施，」霍華·胡在答覆英國廣播公司(BBC)採訪時指出，「他們將(在月球上)居住，他們會有棲息的居所，還有地面交通工具，他們將在月球上生活，從事科學研究。」

「阿提米絲」(Artemis I)計畫是繼「阿波羅」(Apollo)計畫終止50年後，NASA所推動的第二個探索月球工程；獵戶星座號只是「阿提米絲」飛出地球的第一步。

獵戶星座號是艘無人太空船，上面搭載著裝滿感應器的人體模型，以瞭解漫長太空飛行對人體可能造成的影響。因為最快明年「阿提米絲二號」任務就會由真實的太空人執行，循著這次獵戶星座號的軌跡，再一次接近到距離月球只有62哩的軌道。

接下來的「阿提米絲三號」任務，太空人將搭乘太空科技公司(Space X)承製的登月艇，實際降落在月球表面。人類上次踏上月球是1972年12月11日，「阿波羅17號」太空人瑟南(Eugene Cernan)和施密特(Harrison "Jack" Schmitt)；他們在月球停留了3天2小時又59分。

「阿提米絲」計畫的目標之一，是在月球南極地區尋找水源，以分解出氫氣提煉太空船燃料，為進一步探索太空深處做準備。霍華·胡表示：「阿提米絲任務將使我們(在月球上)擁有個永續基地和運輸系統，讓我們更進一步瞭解如何在太空深處環境下運作。」

身為第二代華裔移民，霍華·胡1991年畢業於西雅圖華盛頓大學，加入NASA超過30年，在今年3月被任命為獵戶星座計畫經理。

太空人 NASA 華裔

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